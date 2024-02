Assiom Forex Genova: Il Governatore di Bankitalia Panetta in primo piano - avvisatore.it

La Bce non prevede tagli ai tassi di interesse prima di giugno, secondo un sondaggio di Assiom Forex

La Banca Centrale Europea (Bce) non ha intenzione di modificare la sua politica monetaria nel breve termine e non prevede di annunciare alcun taglio dei tassi di interesse prima di giugno. Questa è la conclusione di un sondaggio condotto da Assiom Forex tra i suoi associati, in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor. Secondo l’86% degli operatori di mercato che hanno partecipato al sondaggio, la Bce sarà cauta a causa dell’incertezza geopolitica e dell’attesa di dati più chiari sull’aumento dei salari. Solo il 14% degli operatori ritiene possibile un primo taglio dei tassi già ad aprile, considerando il calo dell’inflazione e l’assenza di effetti di secondo ciclo.

Secondo il presidente di Assiom Forex, Massimo Mocio, la maggioranza schiacciante degli operatori (86%) ritiene che la Bce adotterà una posizione prudente e non prenderà decisioni drastiche che portino a un taglio dei tassi nel breve termine. Questa cautela è motivata dall’incertezza geopolitica e dalla necessità di avere dati più solidi sull’aumento dei salari prima di prendere una decisione definitiva. Tuttavia, Mocio sottolinea che alcuni operatori (14%) ritengono possibile un taglio dei tassi già in primavera, considerando il calo dell’inflazione e l’assenza di effetti di secondo ciclo.

L’incertezza geopolitica e l’aumento dei salari influenzano la decisione della Bce

L’incertezza geopolitica è uno dei principali fattori che influenzano la decisione della Bce di non annunciare tagli ai tassi di interesse prima di giugno. Gli operatori di mercato ritengono che la situazione politica e le tensioni commerciali internazionali rendano necessaria una maggiore cautela nella gestione della politica monetaria. Inoltre, l’attesa di dati più chiari sull’aumento dei salari è un altro elemento che spinge la Bce a rimandare qualsiasi decisione riguardante i tassi di interesse.

Conclusioni

La Bce non ha intenzione di annunciare tagli ai tassi di interesse prima di giugno, secondo il sondaggio condotto da Assiom Forex. L’incertezza geopolitica e l’attesa di dati più chiari sull’aumento dei salari sono i principali motivi che spingono la Bce a mantenere una posizione prudente. Mentre l’86% degli operatori di mercato ritiene che la Bce non effettuerà tagli ai tassi di interesse prima di giugno, il restante 14% ritiene possibile un taglio già ad aprile. Tuttavia, la decisione finale spetterà alla Bce, che terrà conto di tutti i fattori economici e politici prima di prendere una decisione definitiva.

