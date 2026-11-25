Ultimo aggiornamento il 25 Novembre 2026 by Emiliano Belmonte

Un itinerario di dodici chilometri dal Fontebella Palace Hotel alla scoperta di antichi sentieri, testimonianze medievali e luoghi simbolo della spiritualità francescana.

Assisi – Esiste un volto di Assisi che si rivela lontano dai percorsi turistici più frequentati, lungo strade che custodiscono secoli di storia, testimonianze di solidarietà e memorie della vita di San Francesco. Un patrimonio da scoprire a piedi attraverso l’itinerario ad anello proposto dal Fontebella Palace Hotel, nel cuore della città umbra.

Il percorso di dodici chilometri attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi della storia francescana, dalla Porziuncola al Sacro Tugurio di Rivotorto, incontrando lungo il tragitto le testimonianze della presenza templare e dell’antica assistenza ai malati.

Un’esperienza di turismo lento ad Assisi, pensata per chi desidera conoscere il territorio attraverso la sua identità storica, religiosa e culturale.

La strada della Mattonata, il sentiero che racconta la rinascita di Assisi

Dal centro storico, scendendo verso San Pietro, il cammino raggiunge la Mattonata, il percorso pedonale che collega Assisi a Santa Maria degli Angeli.

A rendere particolare questa strada sono i mattoni sui quali compaiono nomi di cittadini e pellegrini, testimonianza di un progetto di partecipazione collettiva nato dopo il terremoto del 1997.

L’amministrazione comunale promosse infatti una sottoscrizione popolare per contribuire alla pavimentazione del percorso, consentendo ai partecipanti di acquistare un mattone e incidervi il proprio nome.

La Mattonata è diventata così un simbolo della rinascita cittadina, un luogo in cui la memoria contemporanea incontra la storia dei pellegrinaggi francescani.

Santa Maria degli Angeli e la Porziuncola, alle origini del francescanesimo

Il cammino prosegue verso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, al cui interno si trova la Porziuncola, la piccola chiesa concessa dai benedettini a San Francesco.

Questo luogo rappresentò uno dei principali riferimenti nella vita del santo, offrendo riparo e accoglienza e diventando il centro della nascente comunità francescana.

Da qui l’itinerario continua lungo i sentieri della pianura umbra, seguendo le tracce dell’antica viabilità e dei percorsi oggi associati alla Via di Francesco.

Sulle tracce dei Templari ad Assisi: la chiesa di Santa Maria Maddalena

Tra Santa Maria degli Angeli e Rivotorto si incontra una delle testimonianze meno conosciute del Medioevo assisano: la chiesa di Santa Maria Maddalena, legata alla storia dei cavalieri Templari.

Nelle vicinanze dell’attuale cimitero sorgeva un antico lebbrosario, luogo di assistenza e accoglienza dei malati, la cui storia si intreccia con quella dell’ordine cavalleresco.

Un contesto che richiama uno degli aspetti centrali della vita di San Francesco: l’incontro con i lebbrosi e la scelta di dedicarsi alla cura degli emarginati.

La piccola chiesa rappresenta una tappa di particolare interesse per chi desidera approfondire la storia dei Templari in Umbria e scoprire un capitolo meno noto del patrimonio medievale di Assisi.

Rivotorto e il Sacro Tugurio, la prima dimora dei frati francescani

L’itinerario raggiunge quindi Rivotorto, dove è custodito il Sacro Tugurio, luogo che ricorda la primitiva dimora di Francesco e dei suoi primi compagni.

La semplicità degli ambienti restituisce la dimensione originaria dell’esperienza francescana, caratterizzata dalla povertà, dalla condivisione e dalla vicinanza agli ultimi.

Da Rivotorto il percorso risale verso il centro storico di Assisi, completando un anello che attraversa paesaggi, luoghi di culto e testimonianze della vita medievale.

Cammini ad Assisi: un itinerario tra cultura, natura e spiritualità

Il percorso organizzato dal Fontebella Palace Hotel può essere modulato in base alle esigenze dei viaggiatori.

Chi ama camminare può affrontare l’intero itinerario di dodici chilometri, partendo direttamente dall’albergo e facendo ritorno nel centro storico al termine dell’escursione.

Le famiglie con bambini e chi preferisce una passeggiata meno impegnativa possono invece raggiungere in auto i parcheggi a valle e percorrere il tratto pianeggiante che collega la Porziuncola, la chiesa di Santa Maria Maddalena e Rivotorto.

Una proposta che valorizza il turismo esperienziale in Umbria, coniugando la scoperta del patrimonio artistico e religioso con il piacere di attraversare il territorio a piedi.

Fontebella Palace Hotel, il punto di partenza per scoprire Assisi

Situato nel centro storico, il Fontebella Palace Hotel propone un modello di accoglienza orientato alla conoscenza del territorio e alla riscoperta dei suoi itinerari storici.

Il soggiorno diventa così un’occasione per esplorare Assisi da una prospettiva differente, seguendo le tracce di San Francesco, dei pellegrini medievali e delle antiche comunità che hanno contribuito a costruire l’identità della città.

Informazioni e contatti

Struttura: Fontebella Palace Hotel

Ristorante: Il Frantoio

Indirizzo: Via Fontebella, 25 – 06081 Assisi (PG)

Sito ufficiale e prenotazioni: www.fontebella.com