Assistente virtuale per assistenza consolare e visti: scopri come funziona - avvisatore.it

La Farnesina lancia un assistente virtuale per rispondere alle domande degli italiani all’estero

La Farnesina ha introdotto un nuovo sistema di assistenza virtuale per rispondere alle domande degli italiani all’estero e del pubblico in generale. Si tratta di un “chatbot” attivo 24 ore su 24, progettato per fornire informazioni sulle questioni relative ai documenti e ai visti. Il Segretario generale del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Riccardo Guariglia, ha sottolineato che l’assistente virtuale è uno strumento innovativo per migliorare le relazioni con il pubblico e offrire servizi migliori ai cittadini italiani e stranieri in tutto il mondo. La comunità italiana all’estero è molto numerosa, con oltre 5 milioni di residenti, senza contare i connazionali che viaggiano per lavoro o turismo. Questo porta a un’enorme mole di richieste di informazioni e assistenza che arrivano quotidianamente alla sede centrale e alle ambasciate e consolati all’estero.

Come funziona l’assistente virtuale

Il programma chatbot è stato sviluppato sulla base delle peculiarità di ogni sede consolare e utilizza un’interfaccia che simula una conversazione via chat. Attraverso un percorso di domande e risposte predefinite, l’assistente virtuale guida l’utente verso le informazioni richieste. I contenuti possono essere personalizzati dalle singole sedi per adattarsi ai diversi contesti locali. L’implementazione di questo nuovo sistema è il risultato di una serie di iniziative promosse dalla Farnesina, che hanno portato al rinnovamento del sito web del ministero e all’aggiornamento dei siti web della rete estera.

Investimento e prospettive future

L’implementazione dell’assistente virtuale è stata un processo che ha richiesto un anno di lavoro e un investimento complessivo di 50.000 euro. Secondo Alessandro De Pedys, direttore generale per la Diplomazia pubblica e culturale, l’obiettivo era quello di liberare risorse umane per gestire i casi che richiedono un’assistenza più personalizzata. Le richieste di assistenza alla Farnesina sono quadruplicate a causa della pandemia di Covid-19, passando da 14.000 nel 2016 a 60.000 attuali. L’assistente virtuale è stato progettato per gestire le richieste più comuni, consentendo al personale di concentrarsi su casi più complessi. Tuttavia, Luigi Vignali, direttore generale per gli Italiani all’estero e le politiche migratorie, ha sottolineato che l’assistente virtuale non sostituirà il rapporto con il personale delle ambasciate e dei consolati. L’intelligenza artificiale è ancora un obiettivo futuro, ma ci sono ancora questioni da risolvere, come gli investimenti necessari, la sicurezza informatica e la tutela della privacy.

L’assistente virtuale rappresenta un passo importante verso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare i servizi offerti dalla Farnesina. Questo nuovo sistema permetterà di rispondere in modo più efficiente alle domande degli italiani all’estero e del pubblico in generale, offrendo un’assistenza rapida e personalizzata.

