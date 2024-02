"Associazione Amici: 1 paziente su 3 vive costante allerta per Malattia di Crohn e colite ulcerosa" - avvisatore.it

Mancanza di informazioni sulle malattie infiammatorie croniche dell’intestino

Solo una piccola percentuale dei pazienti affetti da colite ulcerosa e malattia di Crohn è adeguatamente informata sulla propria condizione. Secondo quanto affermato da Salvo Leone, direttore generale di Amici Ets – Associazione per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino, durante la conferenza stampa “Malattia di Crohn e colite ulcerosa: diamo luce all’invisibile” organizzata da Abbvie a Milano, solo il 10% dei pazienti con colite ulcerosa e il 18% dei pazienti con malattia di Crohn sono adeguatamente informati sulla propria patologia. Questo dato preoccupante indica che una grande parte dei pazienti non ha una conoscenza approfondita della propria malattia e delle modalità di gestione. Inoltre, uno studio osservazionale chiamato Podcast, realizzato da AbbVie, e un’indagine sui pazienti chiamata Acquire-Ibd, condotta dall’Associazione pazienti, hanno confermato che un terzo dei pazienti vive costantemente in uno stato di allerta a causa della malattia.

Studio Podcast e indagine Acquire-Ibd

La necessità di informazione e supporto

La mancanza di informazioni e la scarsa consapevolezza delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino rappresentano un problema significativo per i pazienti. La colite ulcerosa e la malattia di Crohn sono patologie complesse che richiedono una gestione adeguata e un trattamento personalizzato. Senza una conoscenza approfondita della propria condizione, i pazienti possono avere difficoltà a prendere decisioni informate sulle opzioni di trattamento e a gestire i sintomi quotidiani. È quindi fondamentale fornire ai pazienti informazioni accurate e accessibili sulla propria malattia, nonché un adeguato supporto emotivo e psicologico. Solo attraverso una maggiore consapevolezza e una migliore gestione delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino sarà possibile migliorare la qualità di vita dei pazienti e ridurre l’impatto negativo della malattia sulla loro quotidianità.

