Associazione specializzandi critica Bassetti: la risposta dell’infettivologo

Accuse di sfruttamento degli specializzandi contro Matteo Bassetti

L’Associazione liberi specializzandi (Als) ha mosso accuse di sfruttamento contro l’infettivologo Matteo Bassetti e la sua gestione degli specializzandi di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. L’accusa è stata pubblicata sulla pagina Facebook dell’associazione e si concentra sul presunto sfruttamento dei giovani medici in formazione.

In risposta alle accuse, Bassetti ha dichiarato: “Io ho sempre avuto una cura estrema della Scuola di specializzazione che dirigo e non lascio mai gli specializzandi senza un tutor. Non hanno mai fatto una notte perché si dedicano all’attività di ricerca e di didattica. La presa di posizione da parte di questa associazione è stata pretestuosa e mi hanno voluto attaccare per avere visibilità. Ho dato mandato ai miei avvocati di querelare l’Als”.

Bassetti ha anche sottolineato che gli specializzandi della sua scuola hanno risposto alle accuse con una lettera, in cui si dissociavano completamente dall’associazione. Ha inoltre affermato che la sua scuola lavora ai massimi livelli, come dimostra il fatto che anche persone provenienti dall’estero desiderano frequentarla.

La difesa di Matteo Bassetti

Matteo Bassetti ha difeso la sua gestione degli specializzandi, sottolineando che si prende cura della Scuola di specializzazione che dirige e che non lascia mai gli specializzandi senza un tutor. Ha anche affermato che gli specializzandi non fanno mai turni di notte, poiché si dedicano all’attività di ricerca e di didattica.

Bassetti ha respinto le accuse dell’Als come pretestuose, sostenendo che l’associazione cercava solo visibilità attaccandolo. Ha inoltre annunciato di aver dato mandato ai suoi avvocati di querelare l’Als per le accuse mosse.

La risposta degli specializzandi

Gli specializzandi della Scuola di Malattie infettive diretta da Matteo Bassetti hanno risposto alle accuse dell’Als con una lettera in cui si dissociavano completamente dall’associazione. Hanno sottolineato che la loro scuola lavora ai massimi livelli e che anche persone provenienti dall’estero desiderano frequentarla.

La lettera dei 15 specializzandi ha dimostrato il sostegno e la fiducia che hanno nei confronti di Bassetti e della sua gestione della scuola. Questa risposta evidenzia la reputazione e l’importanza della scuola diretta da Bassetti nel campo delle Malattie infettive.

In conclusione, Matteo Bassetti ha respinto le accuse di sfruttamento degli specializzandi mosse dall’Als, sottolineando la sua cura estrema per la Scuola di specializzazione che dirige. Gli specializzandi della sua scuola hanno anche espresso il loro sostegno e la loro fiducia in lui e nella sua gestione. La reputazione della scuola diretta da Bassetti è evidente dal fatto che anche persone provenienti dall’estero desiderano frequentarla.

About The Author