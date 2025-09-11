ASTON MARTIN INTEGRERÀ LA TECNOLOGIA PIRELLI CYBER™ TYRE

Ultimo aggiornamento il 11 Settembre 2025 by Emiliano Belmonte

· Cyber™ Tyre è il primo sistema intelligente al mondo che sfrutta dati hardware e software per ottimizzare la guida e le prestazioni del veicolo – reso possibile dagli algoritmi proprietari di Pirelli Aston Martin integrerà la tecnologia Cyber™ Tyre, sviluppata in esclusiva da Pirelli, che consente l’aggiunta di nuove funzionalità integrate nei sistemi elettronici di controllo del

veicolo, grazie alla collaborazione con Bosch Engineering

Milano, 11 settembre 2025 – Pirelli e Aston Martin hanno siglato un accordo di collaborazione per l’integrazione della tecnologia esclusiva Cyber™ Tyre di Pirelli nei futuri modelli del marchio britannico di auto sportive di lusso. Cyber™ Tyre è il primo sistema al mondo in grado di raccogliere dati e informazioni da sensori posizionati direttamente all’interno dei pneumatici, elaborarli tramite software e algoritmi proprietari Pirelli e comunicare in tempo reale con l’elettronica del veicolo, generando nuove funzionalità integrate nei sistemi di guida e controllo. Grazie alla collaborazione con Bosch Engineering, Cyber™ Tyre sarà completamente integrato nell’architettura elettronica che governa la dinamica del veicolo nei futuri modelli Aston Martin.

La tecnologia Pirelli Cyber™ Tyre consente all’auto di acquisire informazioni fondamentali dai pneumatici attraverso sensori collocati nella parte interna del battistrada. Questi dati, elaborati con algoritmi esclusivi Pirelli, vengono trasmessi a un’unità elettronica di controllo che ottimizza la dinamica del veicolo. In questo modo, le prestazioni dei principali sistemi elettronici di guida dinamica – tra cui ESP, ABS e controllo della trazione – vengono potenziate grazie a un insieme completo di dati sul pneumatico, precedentemente non disponibili. Sia Aston Martin che Pirelli sono impegnate nella creazione di auto sportive ultra-lusso dalle prestazioni straordinarie, e l’introduzione del sistema Cyber™ Tyre rappresenta un ulteriore passo tecnologico che consente ad Aston Martin di mantenere la leadership in termini di performance.