Attacco aerei Usa colpisce obiettivi Houthi nello Yemen

Forze armate statunitensi attaccano obiettivi Houthi nello Yemen

Le forze armate statunitensi hanno condotto un nuovo attacco contro la milizia militante islamica Houthi nello Yemen. Secondo una dichiarazione rilasciata dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), sono stati effettuati sette attacchi contro quattro navi di superficie senza pilota Houthi e sette missili da crociera mobili antinave pronti per essere lanciati contro navi nel Mar Rosso.

Le navi e i missili da crociera sono stati individuati nelle zone controllate dagli Houthi e sono stati considerati una minaccia diretta per le navi militari e mercantili statunitensi. Il Centcom ha sottolineato che queste azioni sono volte a “proteggere la libertà di navigazione e a rendere le acque internazionali più sicure per la Marina americana e le navi mercantili”.

