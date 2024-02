Attacco di Israele a rifugio Msf: ultime notizie sulla guerra con Hamas

Israele avanza con l’assedio a Gaza

Nella notte del 21 febbraio 2024, le forze di Tev Aviv hanno condotto un’operazione nel villaggio di Al Mawasi, a Khan Younis, bombardando un rifugio che ospitava il personale di Medici senza frontiere (Msf). Secondo quanto riportato, almeno due familiari dei membri di Msf sono stati uccisi e sei persone sono rimaste ferite. La Mezzaluna rossa palestinese ha trasferito i morti e i feriti dell’attacco in un ospedale di Rafah.

“Gli equipaggi delle ambulanze hanno raggiunto il sito, dove almeno due familiari dei nostri colleghi sono stati uccisi e sei persone ferite. Siamo inorriditi da ciò che è accaduto,” ha dichiarato Medici senza frontiere*. Le Forze di difesa israeliane hanno confermato la morte di un altro soldato e il grave ferimento di altri tre, portando il totale dei militari uccisi nella Striscia a 237. Gli scontri con i miliziani di Hamas hanno causato la morte di un soldato e il grave ferimento di altri due a causa di un missile anticarro.

Il fronte dello Yemen

L’agenzia del Regno Unito per le operazioni del commercio marittimo (UKMTO) ha segnalato un aumento dell’attività di sistemi aerei a pilotaggio remoto 40 miglia nautiche a ovest di Hodeidah, area da cui gli Houthi hanno attaccato le rotte marittime in risposta alle azioni militari israeliane a Gaza contro Hamas. Gli Houthi hanno attaccato la nave ‘MV Sea Champion’, carica di aiuti umanitari per il popolo yemenita, con due missili balistici antinave.

Secondo il Comando centrale delle forze armate degli Stati Uniti, Centcom, uno dei missili ha causato danni lievi alla nave, che è riuscita a proseguire verso Adén per consegnare il grano agli yemeniti. L’aggressione degli Houthi ha peggiorato la crisi umanitaria nello Yemen, dove l’80% della popolazione ha bisogno di assistenza. La ‘MV Sea Champion’ ha effettuato undici consegne di aiuti umanitari allo Yemen negli ultimi cinque anni, contribuendo a mitigare le conseguenze della crisi nel paese.

