Attacco di Israele contro Hamas: Scontri in corso a Gaza (8 febbraio)

Hamas invia una delegazione al Cairo per colloqui su Gaza

Una delegazione di Hamas, guidata da Khalil Al-Hayya, è arrivata al Cairo per partecipare a colloqui sul futuro di Gaza. Secondo quanto riportato dalla CNN, l’obiettivo principale del gruppo è quello di “completare i colloqui relativi al cessate il fuoco”. Khalil Al-Hayya è un membro importante dell’ufficio politico di Hamas.

Israele taglia i benefici fiscali all’Unrwa

Il ministro delle Finanze di Israele, Bezalel Smotrich, ha annunciato che lo Stato di Israele non concederà più benefici fiscali all’Unrwa, l’agenzia dell’ONU che fornisce assistenza ai rifugiati palestinesi. Secondo quanto riportato su X, Smotrich ha dichiarato di voler firmare tre ordinanze che cancelleranno i benefici fiscali precedentemente concessi all’Unrwa.

Allarme dell’ONU sugli attacchi dell’IDF a Rafah

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso estrema preoccupazione per i potenziali attacchi militari dell’IDF nella città di Rafah, nel sud di Gaza. Guterres ha sottolineato che tali attacchi peggiorerebbero la già critica situazione umanitaria nella zona, dove molte persone hanno cercato rifugio dalle bombe israeliane. Secondo Guterres, la popolazione di Gaza sta vivendo un vero e proprio incubo.

L’IDF cattura sospetti terroristi e compie operazioni a Gaza

L’IDF ha annunciato di aver catturato decine di sospetti terroristi nella parte occidentale di Khan Younis, tra cui due terroristi che hanno partecipato all’assalto del 7 ottobre e un membro della forza d’élite Nukhba di Hamas. Durante le operazioni a Khan Younis, il commando israeliano Maglan ha ucciso due uomini armati da distanza ravvicinata e ha individuato e ucciso un terzo combattente sul tetto di una scuola.

Inoltre, le brigate paracadutiste e Givati dell’IDF hanno ucciso più di 20 agenti di Hamas durante un’offensiva contro le sedi del gruppo terroristico a Khan Younis. Nel nord di Gaza, la 401a Brigata corazzata ha ucciso almeno dieci uomini armati in diversi scontri. Le truppe israeliane hanno anche condotto un attacco aereo contro una cellula di Hamas che aveva lanciato missili contro un carro armato.

Nel centro di Gaza, la Brigata Nahal ha ucciso molti altri agenti di Hamas e ha distrutto diverse infrastrutture del gruppo terroristico. Inoltre, l’IDF ha individuato e colpito con un drone una cellula che cercava di fornire “sistemi tecnologici” a Hamas nel nord di Gaza.

Attacco degli Hezbollah libanesi e risposta di Israele

Tre soldati israeliani sono rimasti feriti in un attacco degli Hezbollah libanesi nella zona di Kiryat Shmona. Uno dei soldati è gravemente ferito a causa del lancio di un missile anticarro. In risposta, le forze israeliane hanno effettuato raid contro un edificio e altre infrastrutture utilizzate da Hezbollah nell’area di Khiyam, nel sud del Libano. L’artiglieria israeliana è intervenuta per contrastare gli attacchi.

Giornalista palestinese ucciso con il figlio in un raid a Gaza

Un giornalista palestinese di nome Nafez Abdel Jawad è stato ucciso insieme al suo unico figlio in un raid dell’IDF a Gaza. L’attacco aereo ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di al-Salam a Deir el-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Si segnalano anche altri feriti a seguito dell’attacco.

Da quando è iniziata la guerra in ottobre, più di 122 giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi a Gaza. Le Nazioni Unite hanno condannato fermamente gli attacchi mortali contro i giornalisti e gli operatori dei media nella regione.

Uomo armato palestinese ucciso in Cisgiordania

Un uomo armato palestinese che ha aperto il fuoco contro le truppe israeliane vicino alla città di Dayr Sharaf, in Cisgiordania, è stato ucciso dall’IDF. Durante lo scontro a fuoco, altri due palestinesi sono rimasti feriti, mentre nessun soldato israeliano è stato colpito. L’IDF ha riferito che un proiettile ha colpito l’elmetto di uno dei militari, ma che questi è rimasto illeso.

