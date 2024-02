Attacco violento: Ex spinta giù dalle scale, seguita da aggressione ai carabinieri

Arrestato un uomo per violenza domestica a Valdilana

Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Valdilana, in provincia di Biella, per violenza domestica nei confronti della sua ex compagna. L’uomo, cittadino algerino con numerosi precedenti penali, aveva già mostrato comportamenti violenti in passato. Dopo una lite con la donna, l’aveva chiusa nell’appartamento e l’aveva aggredita fisicamente, causandole una costola rotta.

Intervento dei carabinieri e del personale sanitario

La donna, dopo essere stata malmenata, è riuscita a chiamare i carabinieri per chiedere aiuto. Tuttavia, per paura, ha riattaccato e non ha più risposto alle chiamate. Nonostante ciò, i militari dell’Arma hanno continuato a insistere e, il giorno successivo, la donna ha risposto, fornendo solo una parte dell’indirizzo. Grazie a queste informazioni, i carabinieri hanno iniziato a pattugliare la zona fino a individuare l’abitazione.

Aggressione ai carabinieri e arresto

Una volta entrati nell’appartamento, i carabinieri hanno identificato l’uomo e hanno cercato di arrestarlo. Tuttavia, il giovane ha reagito con violenza, aggredendo i militari con calci e pugni. Per immobilizzarlo, i carabinieri hanno dovuto utilizzare il taser, una pistola ad impulsi elettrici. Durante l’aggressione, due carabinieri sono rimasti feriti.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La donna, invece, è stata trasportata all’ospedale di Biella per accertamenti, dove sono state riscontrate lesioni dovute all’aggressione subita.

Questo episodio di violenza domestica sottolinea l’importanza di combattere e prevenire tale fenomeno. È fondamentale che le vittime si sentano sicure nel denunciare gli abusi e che le forze dell’ordine agiscano prontamente per proteggere le persone coinvolte.

