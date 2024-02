Attentato Bruxelles: indagini su cerchia virtuale attentatore in Italia

Indagini in corso su 18 persone legate all’attentato di Bruxelles

Le autorità italiane stanno attuando perquisizioni in varie regioni del Paese nei confronti di 18 persone di origine nordafricana, in relazione all’attentato di Bruxelles del 16 ottobre, condotto da Abdesalem Lassoued. Le indagini sono state avviate in collaborazione con la polizia belga e Europol, rivelando i legami dell’attentatore con individui presenti in Italia tra il 2012 e il 2016. Questi individui risiedono in diverse province italiane, tra cui Bologna, Brescia, Como, Fermo, Ferrara, Lecco, Macerata, Teramo, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Trento e Udine.

Profili social legati all’estremismo religioso

I provvedimenti emessi dal procuratore distrettuale Giuseppe Amato e dal pm Stefano Dambruoso della Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo della Procura di Bologna sono attualmente in corso di esecuzione da parte del Ros dei Carabinieri e della Digos della Questura di Bologna, con il supporto del Raggruppamento Operativo Speciale di Roma e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Si tratta di individui che utilizzano i social media per diffondere contenuti legati all’estremismo religioso.

Espulsioni e verifiche in corso

Le indagini hanno portato all’identificazione di altri stranieri coinvolti, per i quali è stata avviata la procedura di allontanamento dal territorio nazionale tramite provvedimenti amministrativi di espulsione. Attualmente, le autorità stanno valutando la regolarità della permanenza sul suolo italiano di coloro che sono stati oggetto di perquisizioni.

