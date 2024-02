Atterraggio d’emergenza volo El Al: Passeggero violento a bordo

Aereo El Al compie atterraggio di emergenza a Salonicco a causa di un passeggero violento

Un aereo della compagnia israeliana El Al, in viaggio da Praga verso Israele, ha effettuato un atterraggio di emergenza a Salonicco, in Grecia, a causa di un passeggero che si è comportato in modo violento. Secondo quanto riportato dal Jerusalem Post, una volta atterrato, il passeggero è stato prontamente rimosso dalla polizia locale senza opporre resistenza. La compagnia aerea ha dichiarato che “El Al ha una politica di tolleranza zero per la violenza e continuerà a garantire la sicurezza dei nostri passeggeri”.

Tentativo di intrusione nella cabina di pilotaggio

Secondo quanto riportato dall’emittente N12, il passeggero, descritto come “molto probabilmente arabo”, avrebbe tentato di entrare nella cabina di pilotaggio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul motivo del suo comportamento o sulle sue intenzioni. Tuttavia, l’equipaggio è intervenuto prontamente per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri a bordo.

El Al mantiene la sicurezza dei passeggeri

La compagnia aerea El Al ha sottolineato la sua politica di tolleranza zero per la violenza e ha assicurato che continuerà a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei suoi passeggeri. Questo incidente sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza a bordo degli aerei, che sono progettate per prevenire situazioni potenzialmente pericolose. La prontezza e l’efficacia dell’equipaggio di El Al nel gestire questa situazione di emergenza sono un esempio di come le compagnie aeree debbano affrontare tali situazioni per garantire la sicurezza di tutti a bordo.

In conclusione, un aereo della compagnia El Al ha effettuato un atterraggio di emergenza a Salonicco a causa di un passeggero violento che aveva tentato di entrare nella cabina di pilotaggio. La polizia locale ha prontamente rimosso il passeggero senza opporre resistenza. El Al ha ribadito la sua politica di tolleranza zero per la violenza e ha assicurato che continuerà a garantire la sicurezza dei suoi passeggeri. Questo incidente sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza a bordo degli aerei e l’efficacia dell’equipaggio nel gestire situazioni di emergenza.

About The Author