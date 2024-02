Attori di Mare Fuori che hanno recitato anche in Gomorra

Panoramica sulle storie d’amore, tradimenti e passioni tra gli attori di Mare Fuori e Gomorra

Antonio Orefice: il talento che ha attraversato due mondi televisivi

Antonio Orefice, noto come Totò in Mare Fuori e apprezzato anche nel mondo del musical, ha avuto un ruolo secondario ma significativo nella serie Sky Gomorra. Nel suo breve apparire come Bruno, il miglior amico di Danielino, Orefice ha già lasciato il segno nella prima stagione di Gomorra.

Domenico Cuomo: da Cardiotrap a Sangue Blu

Domenico Cuomo, volto amatissimo nella serie Mare Fuori nel ruolo di Cardiotrap, ha regalato la sua presenza anche in Gomorra interpretando il nipote di Enzo “Sangue Blu”, interpretato da Arturo Muselli. Il suo talento versatile lo ha reso un punto fermo per entrambe le serie, dimostrando la sua capacità di adattamento a ruoli diversi e complessi.

Emanuele Vicorito: da Enzo di Salvo a O’pop

Emanuele Vicorito, conosciuto come Enzo di Salvo della serie Mare Fuori, ha avuto un ruolo significativo come seguace di Genny Savastano nella prima stagione di Gomorra, dove era soprannominato O’pop nel clan. La sua capacità di trasformarsi nei personaggi e di immergersi totalmente nelle dinamiche delle storie ha contribuito al suo successo in entrambe le produzioni televisive.

Lelluccio Magliocca: da figlio di Scianel a Antonio Valleta

L’attore Vincenzo Pirozzi, noto per il suo ruolo di Lelluccio Magliocca come figlio di Scianel in Gomorra, ha portato il suo talento anche nella serie Mare Fuori interpretando Antonio Valleta. Con la sua impressionante versatilità e capacità di interpretare ruoli complessi, Pirozzi ha dimostrato di essere un pilastro nelle produzioni televisive italiane contemporanee.

Ivan Boragine: un attore dalla molteplice presenza televisiva

Ivan Boragine, già noto come sindaco di Giugliano in Campania e Michele Casillo in Gomorra, ha ampliato il suo repertorio interpretativo con un ruolo da poliziotto in una serie Rai Fiction. La sua capacità di adattamento a ruoli diversi e il suo talento nel trasmettere emozioni autentiche lo rendono un attore protagonista in diverse produzioni televisive, tra cui Mare Fuori.

Agostino Chiummariello: un interprete poliedrico tra Mare Fuori e Gomorra

Agostino Chiummariello, riconosciuto come guardia dell’IPM in Mare Fuori e imprenditore nel mondo di Genny in Gomorra, ha dimostrato la sua abilità nell’interpretare personaggi dai tratti distinti e coinvolgenti. La sua presenza scenica e la capacità di trasmettere verosimiglianza nei ruoli interpretati lo rendono un attore versatile e apprezzato in diverse produzioni televisive.

Carmen Pommella e Roberta Misticone: due talenti che hanno illuminato due mondi

Carmen Pommella, che ha interpretato Nunzia in Mare Fuori e la madre di Bruno in Gomorra, e Roberta Misticone, nota come la madre di Nina in Mare Fuori e di Diego in Gomorra, hanno offerto al pubblico interpretazioni intense e coinvolgenti. La capacità di immergersi nei personaggi e di trasmettere emozioni autentiche le rende attori di spicco nel panorama televisivo contemporaneo.