Attrice Judith Godrèche denuncia violenze di Benoît Jacquot

L’attrice Judith Godrèche denuncia il regista Benoît Jacquot per violenze su minore

Un nuovo caso della serie #MeToo scuote il cinema francese, questa volta coinvolgendo l’attrice Judith Godrèche e il regista Benoît Jacquot. La notizia è stata riportata dal quotidiano Le Monde e successivamente confermata dalla legale della Godrèche, Laure Heinich. Secondo quanto riportato, l’attrice avrebbe denunciato Jacquot per violenze su minore, affermando di aver subito abusi durante la loro lunga relazione, iniziata quando lei aveva solo 14 anni.

Jacquot, 77 anni e con un nuovo film in uscita, ha negato categoricamente le accuse dell’attrice, che è di 25 anni più giovane di lui. Il loro rapporto ebbe inizio nel 1986, quando Godrèche era ancora una giovane esordiente nel mondo del cinema. I due vissero insieme senza nascondersi, arrivando addirittura ad acquistare un appartamento a Parigi. La loro relazione si concluse nel 1992.

Judith Godrèche, che nel 1991 ottenne una nomination al César come migliore speranza femminile, è diventata successivamente una delle attrici più importanti del cinema francese. Film come “Ridicule”, “La maschera di ferro” con Leonardo DiCaprio e “L’appartamento spagnolo” l’hanno vista protagonista e le hanno garantito una grande popolarità. Dopo il ritiro negli Stati Uniti, l’attrice è tornata sulle scene francesi l’anno scorso, rivelando il lato oscuro della sua relazione con Jacquot, che i suoi genitori non hanno mai ostacolato. Nonostante i fatti sembrassero prescritti, la Godrèche ha deciso di presentare una denuncia per violenze.

In un documentario del 2011, il regista ammise la natura illegale del rapporto con l’attrice: “sì, era una trasgressione. Non solo per la legge, ma non si può in linea di principio, credo. Una ragazza come lei che aveva 15 anni e io 40, non avevo il diritto”. Queste parole confermano la versione della Godrèche e gettano ulteriori ombre sulla condotta di Jacquot.

La denuncia presentata dall’attrice rappresenta un nuovo episodio nel dibattito sulle violenze sessuali nel mondo del cinema, che ha preso slancio con il movimento #MeToo. La testimonianza di Judith Godrèche mette in luce l’importanza di dare voce alle vittime e di combattere ogni forma di abuso e sfruttamento. La vicenda di Benoît Jacquot si aggiunge a una lunga lista di personalità del cinema che sono state accusate di comportamenti inappropriati e abusi, dimostrando che il problema è diffuso e richiede una risposta decisa da parte dell’industria cinematografica.

