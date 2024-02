Aumentano le aggressioni: 27 episodi in meno di un mese

Aumentano le aggressioni al personale scolastico: più di un caso a settimana

Le aggressioni al personale della scuola sono in aumento, con episodi sempre più frequenti che coinvolgono genitori e familiari degli alunni. Lo scorso anno sono state registrate in totale 36 aggressioni, mentre quest’anno, con l’episodio di oggi a Varese, siamo già arrivati a 27, più di un caso a settimana.

Crescono le aggressioni da parte dei familiari degli alunni

Uno dei trend preoccupanti è l’aumento delle aggressioni da parte dei familiari degli alunni. Rispetto allo scorso anno, questi episodi sono più che raddoppiati. Solo quattro giorni fa, a Taranto, il preside Marco Cesario è stato aggredito dal padre di una bambina, finendo al pronto soccorso dopo essere stato immobilizzato, scaraventato a terra e colpito con calci e pugni. Il 2 febbraio, invece, è stato il dirigente scolastico dell’istituto Bozzini-Fasani di Lucera, nel foggiano, ad essere aggredito dalla madre di un allievo, che non ha ritenuto sufficiente la sospensione di 5 giorni inflitta al ragazzo che aveva picchiato suo figlio e a un altro che aveva diffuso il video dell’aggressione.

Episodi di violenza in diverse parti d’Italia

Le aggressioni al personale scolastico si verificano in diverse parti d’Italia. A metà gennaio, il preside del Liceo scientifico Scoza di Cosenza, Aldo Trecroci, è stato aggredito dal padre di una studentessa che non era d’accordo con la destinazione della figlia nel progetto di alternanza scuola-lavoro. A novembre, un professore di matematica di 56 anni è stato colpito con una testata dal padre di uno dei suoi allievi all’istituto alberghiero di Arbus, in Sardegna. A fine novembre, un professore di sostegno dell’Istituto professionale Vallauri di Carpi (Modena) è stato colpito al volto mentre cercava di sedare una rissa tra studenti durante la ricreazione.

Episodi gravi che richiedono interventi immediati

Tra gli episodi più gravi, ricordiamo quello avvenuto ad Abiategrasso alla fine dello scorso anno scolastico, in cui una professoressa è stata pugnalata al braccio da uno studente sedicenne. L’aggressore è stato poi ricoverato in neuropsichiatria e bocciato a fine anno scolastico. Un altro episodio grave si è verificato all’Its Viola Marchesini di Rovigo, dove una professoressa è stata colpita alla testa da pallini di gomma sparati da due studenti, mentre un terzo filmava l’atto. Questi studenti non hanno ripetuto l’anno e hanno addirittura ottenuto un 9 in condotta, causando l’intervento del ministro Valditara e la revisione dei voti.

Le aggressioni al personale scolastico rappresentano un problema serio che richiede interventi immediati per garantire la sicurezza di insegnanti e dirigenti scolastici. È fondamentale che le istituzioni e le famiglie lavorino insieme per creare un ambiente scolastico sicuro e rispettoso, in cui tutti possano svolgere il proprio lavoro senza paura.

About The Author