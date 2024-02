Aumento casi di morbillo in Ue: riunito Comitato sicurezza

Il morbillo in aumento in Europa: l’importanza di un approccio coordinato

Il morbillo sta facendo nuovamente sentire la sua presenza in Europa, con un aumento dei casi che richiede un approccio coordinato per prevenire la diffusione del virus e della malattia. La commissaria europea per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha annunciato che il Comitato per la sicurezza sanitaria si riunirà per discutere sulla cooperazione in materia di sensibilizzazione, sorveglianza e diffusione delle vaccinazioni che possono aiutare a prevenire la malattia.

L’allarme della Commissione europea: il morbillo è altamente contagioso

La direzione generale Salute e Sicurezza alimentare (Sante) della Commissione europea ha lanciato un allarme sul morbillo, sottolineando che la malattia è altamente contagiosa e può avere gravi conseguenze sulla salute pubblica. I casi di morbillo continuano ad aumentare in tutta l’Unione europea, come evidenziato in un post su X. Il comitato per la sicurezza sanitaria, che riunisce le autorità nazionali, condividerà dati e metodi per aumentare la diffusione dei vaccini.

L’importanza della vaccinazione: un appello per proteggersi

La Dg Salute della Commissione europea ha sottolineato l’importanza della vaccinazione per prevenire il morbillo e le complicazioni che può causare. Nonostante la disponibilità di vaccini sicuri ed efficaci, ogni anno nell’Ue si registrano decine di migliaia di casi di morbillo. La Dg Salute ha lanciato un appello affinché si diffonda la voce sull’importanza di proteggersi attraverso la vaccinazione: “La vaccinazione previene il morbillo e le complicazioni che può causare. Aiutaci a spargere la voce”.

In conclusione, è fondamentale affrontare il problema del morbillo in Europa con un approccio coordinato che includa sensibilizzazione, sorveglianza e diffusione delle vaccinazioni. La malattia è altamente contagiosa e può avere gravi conseguenze sulla salute pubblica. È importante ricordare che la vaccinazione è il modo più efficace per prevenire il morbillo e proteggere se stessi e gli altri. Aiutiamo a diffondere l’importanza di proteggersi attraverso la vaccinazione e a contrastare la diffusione del morbillo in Europa.

About The Author