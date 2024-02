Aumento contratti precari scuola in 8 anni

Aumento Costante degli Insegnanti Precari in Italia

Negli ultimi otto anni, il numero di insegnanti precari nelle scuole italiane è raddoppiato, passando dal 12% nel 2015 al 24% del totale nel 2023. Questa crescita costante, di circa due punti percentuali all’anno, ha portato attualmente a 234.576 insegnanti precari su un totale di 943.68 docenti in servizio. Anche il personale Ata non sfugge a questa tendenza, con uno su cinque che ha un contratto a tempo determinato, rispetto al 12,75% di otto anni fa.

Questi dati emergono dal Dossier Uil Scuola Rua, che analizza la situazione del personale a tempo determinato rispetto al totale del personale scolastico nel periodo dal 2015 al 2023. Secondo Giuseppe D’Aprile, segretario generale della Uil Scuola Rua, “Le situazioni politiche da affrontare prima di qualsiasi soluzione tecnica dovranno necessariamente scaturire dalla presa d’atto che il sistema di reclutamento e le politiche di investimento nei riguardi del precariato sono state fallimentari”. D’Aprile sottolinea che la politica deve smettere di giocare con i numeri e che gli investimenti nella scuola sono la chiave per garantire stabilità al personale precario.

Investimenti Necessari per Risolvere la Criticità

D’Aprile evidenzia che senza una stabilizzazione del personale precario si compromette la qualità della scuola e il futuro delle nuove generazioni. Secondo il segretario generale della Uil Scuola Rua, la soluzione non è tagliare le risorse per bilanciare i conti, ma investire nella scuola per garantire stabilità al personale coinvolto. “Le soluzioni le abbiamo fornite. La strada giusta è investire sulla scuola per garantire stabilità al personale interessato. Solo così si potrà risolvere questa criticità”, sottolinea D’Aprile.

Il segretario generale della Uil Scuola Rua sottolinea l’importanza di agire con consapevolezza e responsabilità, affinché la situazione dei precari non comprometta il sistema educativo e il futuro del paese. La stabilità del personale è fondamentale per garantire una scuola di qualità e per assicurare un futuro migliore alle generazioni future e al paese nel suo complesso.

About The Author