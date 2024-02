Aumento dei casi di morbillo: 25% con sintomi e complicanze

Aumento dei casi di morbillo in Italia nel 2023

Il morbillo sta facendo una ricomparsa in Italia, con un aumento dei casi segnalati nel 2023. Secondo l’aggiornamento del bollettino morbillo-rosolia dell’Istituto superiore di sanità (Iss), sono stati registrati 43 casi di morbillo, rispetto ai 15 del 2022. Il 26% dei casi ha riportato complicanze, tra cui diarrea, polmonite, insufficienza respiratoria, cheratocongiuntivite ed epatite o aumento delle transaminasi.

L’aumento dei casi in Italia è stato meno significativo rispetto ad altri paesi europei, ma non deve essere sottovalutato. L’epidemiologa Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di Malattie Infettive dell’Iss, sottolinea che il morbillo può essere pericoloso, soprattutto per i bambini. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha riportato 21.000 ospedalizzazioni e 5 morti legate al morbillo in Europa nel 2023. Palamara sottolinea che il vaccino rimane lo strumento principale per combattere questa malattia, in quanto è sicuro ed efficace.

Aumento dei casi nel 2023 e nel 2024

Nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2023, si è osservato un aumento dei casi di morbillo, soprattutto nei quattro mesi finali dell’anno. Sono stati segnalati 32 casi tra settembre e dicembre 2023, rispetto ai tre casi nello stesso periodo del 2022. Il 42% dei casi segnalati è stato importato. L’incidenza nazionale è inferiore a un caso su un milione di abitanti, ma la regione più colpita è stata la Campania. L’età mediana dei casi è di 27 anni, ma l’incidenza più elevata si è verificata nei bambini sotto i 5 anni. Il 93% dei casi totali era costituito da persone non vaccinate. Il genotipo D8 è stato isolato nella maggior parte dei casi genotipizzati.

Il 2024 è iniziato con un trend preoccupante, con 27 casi segnalati nel solo mese di gennaio, di cui 26 confermati in laboratorio, provenienti da sette regioni italiane. La maggior parte dei casi non era vaccinata al momento del contagio. L’incidenza nazionale nel 2024 è stata di 0,5 casi per milione di abitanti, con la Lombardia, la Toscana e il Lazio che hanno segnalato più della metà dei casi. L’incidenza più elevata è stata riportata in Toscana, seguita dal Lazio e dalla Campania. L’età mediana dei casi segnalati è di 35 anni, con la maggior parte dei casi concentrati nella fascia di età tra i 15 e i 39 anni.

Importanza della vaccinazione e necessità di rimanere vigili

Nonostante il morbillo non rappresenti un’emergenza in Italia come in altri paesi, è importante continuare a vaccinare i bambini e gli adulti non immunizzati. L’epidemiologo Massimo Ciccozzi sottolinea che il morbillo è un virus altamente contagioso e che non bisogna abbassare la guardia. La vaccinazione rimane il modo più efficace per prevenire la diffusione della malattia. Ciccozzi afferma: “Il messaggio deve essere che non va abbassata la guardia su questa malattia, che può essere molto seria. Non dimentichiamo che è un virus super contagioso.”

