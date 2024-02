Aumento dei casi di morbillo: cause secondo gli esperti

Aumento dei casi di morbillo in Italia: le cause

Secondo il direttore scientifico della Simit, Massimo Andreoni, la ripresa dei casi di morbillo in Italia ha due cause principali. La prima è legata al fatto che, dopo quattro anni di pandemia da Covid-19, le persone hanno dimenticato le abitudini di protezione consolidate, come l’uso delle mascherine, il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani. La seconda causa è la diminuzione delle vaccinazioni contro il morbillo. Sebbene il tasso di vaccinazione per la prima dose (per i bambini tra i 12 e i 15 mesi) sia del 92%, il richiamo, che solitamente viene effettuato tra i 5 e i 6 anni o tra i 10 e gli 11 anni, è sceso all’86%, quando dovrebbe essere al 100%. Questi due fattori hanno contribuito all’aumento dei casi di morbillo non solo in Italia, ma anche a livello mondiale ed europeo.

L’importanza dell’uso delle mascherine

L’utilizzo delle mascherine è fondamentale per prevenire la diffusione del morbillo, una malattia altamente contagiosa che si trasmette per via respiratoria. Secondo Andreoni, una persona affetta da morbillo può infettarne altre 16, e in un caso su mille si può arrivare alla morte. Pertanto, è essenziale indossare la mascherina in luoghi affollati per proteggere se stessi e gli altri. Andreoni sottolinea che nonostante la diminuzione dei casi di morbillo rispetto al periodo pre-Covid, la situazione richiede comunque attenzione e il recupero delle persone non vaccinate, oltre al mantenimento di alti livelli di copertura vaccinale in Italia.

L’aumento dei casi di morbillo preoccupa gli esperti

Il virologo Fabrizio Pregliasco dell’Università Statale di Milano commenta che l’aumento dei casi di morbillo sia in Italia che a livello internazionale non sorprende. Le misure non farmacologiche adottate durante la pandemia da Covid-19, come l’uso delle mascherine e il distanziamento sociale, avevano contribuito a ridurre la circolazione del virus e quindi il numero dei casi di morbillo. Con il ritorno a una vita normale e all’aumento degli scambi internazionali, si è verificato un aumento dei casi di morbillo, che preoccupa gli esperti. Attualmente, l’Italia si mantiene in una situazione relativamente stabile grazie a un buon tasso di vaccinazione, ma è necessario prestare attenzione per contenere gli effetti di questa diffusione del morbillo nel mondo.

In conclusione, l’aumento dei casi di morbillo in Italia è dovuto alla dimenticanza delle abitudini di protezione consolidate durante la pandemia da Covid-19 e alla diminuzione delle vaccinazioni. È fondamentale indossare la mascherina e mantenere alti livelli di copertura vaccinale per prevenire la diffusione del morbillo. Gli esperti sottolineano che la situazione richiede attenzione e il recupero delle persone non vaccinate, al fine di contenere gli effetti di questa diffusione nel mondo.

About The Author