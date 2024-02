Aumento della Natalità nel Comune di Biscaglia: Imprese e Politica si impegnano per un miglioramento del welfare

Enrico Biscaglia: L’importanza della Responsabilità Sociale per Affrontare il Calo della Natalità

Enrico Biscaglia, presidente di Associazione Bologna Bene Comune, ha sottolineato l’importanza della responsabilità sociale nel fronteggiare il calo della natalità in Italia durante gli interventi agli Stati Generali della Natalità a Bologna. Ha evidenziato che “le imprese devono promuovere un welfare capace di accogliere le esigenze delle mamme e delle famiglie” e che “le scuole devono fare un percorso educativo che faccia cogliere il valore del fare figli nella realizzazione della persona“. Biscaglia ha anche sottolineato che “la politica deve impegnarsi di più” poiché il problema richiede un’azione rapida e incisiva che vada oltre gli schieramenti politici.

Il Tour della Natalità: Sensibilizzare e Coinvolgere per Affrontare la Crisi

Il Tour della Natalità, promosso dalla Fondazione per la Natalità e dall’Associazione Bologna Bene Comune, ha preso il via a Bologna con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere la comunità sull’importanza di contrastare il calo della natalità. Secondo Enrico Biscaglia, il principale obiettivo degli Stati Generali della Natalità nella città emiliana è “alzare il livello di consapevolezza sul problema e coinvolgere attivamente tutti gli attori sociali, economici e politici in un programma concreto per invertire la tendenza preoccupante“.

Un Appello all’Azione Concertata per Affrontare la Crisi Demografica

L’appello lanciato da Enrico Biscaglia durante gli interventi a Bologna sottolinea la necessità di un’azione concertata e condivisa per affrontare la crisi demografica in Italia. Biscaglia auspica che “ogni parte politica possa contribuire con le proprie soluzioni, ma che l’obiettivo comune sia quello di contrastare il calo della natalità” poiché, come sottolinea, “è un problema che richiede l’impegno di tutti“.

