Aumento esponenziale: Altroconsumo registra oltre 44mila segnalazioni su Reclama Facile entro il 2023

Piattaforma Reclama Facile: oltre 44mila segnalazioni raccolte nel 2023

Nel corso del 2023, la piattaforma Reclama Facile, finanziata dall’Unione Europea attraverso il progetto CICLE-X (Cooperation Improving Consumers Law Enforcement), ha raccolto più di 44mila segnalazioni riguardanti problemi con servizi e prodotti. Queste segnalazioni hanno dato il via a diverse indagini da parte dell’Antitrust, l’autorità preposta alla tutela dei consumatori.

L’obiettivo principale di Reclama Facile è quello di rafforzare la cooperazione tra le organizzazioni di consumatori e le Autorità, al fine di migliorare la tutela dei diritti dei consumatori e garantire una sorveglianza più efficace del mercato. Grazie alla collaborazione proattiva con le imprese, è possibile risolvere in modo più efficiente le criticità segnalate.

Reclami pubblici come leva per ottenere risposte dalle aziende

Un aspetto interessante della piattaforma Reclama Facile è la possibilità per i consumatori di rendere pubblici i propri reclami. Questo significa che le aziende sono spinte a dare una risposta e a prendere in considerazione il problema sollevato dal consumatore.

La pubblicazione dei reclami può rappresentare un’ottima leva per ottenere una soluzione da parte delle aziende, che si trovano così sotto l’occhio attento del pubblico. Questo meccanismo di trasparenza e accountability contribuisce a garantire un migliore servizio e una maggiore attenzione alle esigenze dei consumatori.

Indagini dell’Antitrust nel 2023: pratiche commerciali scorrette sotto la lente

Grazie alle segnalazioni raccolte tramite Reclama Facile, l’Antitrust ha avviato numerose indagini riguardanti pratiche commerciali scorrette. Alcune delle aziende coinvolte in queste indagini sono Italiaonline, Mondo Convenienza, Citroen e Peugeot, DR e Evo di DR Automobiles Groupe, e Intesa Sanpaolo.

In particolare, Italiaonline è stata oggetto di ben 5.772 reclami, seguita da Wind Tre con 1.298 reclami, Tiscali con 1.197 reclami, FastWeb con 1.149 reclami, Mondo Convenienza con 898 reclami, Amazon con 694 reclami, Poste con 681 reclami, Ryanair con 603 reclami, Trenitalia con 491 reclami, e Sda con 469 reclami.

Queste indagini dimostrano l’importanza di una piattaforma come Reclama Facile nel mettere in luce le pratiche commerciali scorrette e nel garantire una maggiore tutela dei consumatori. Attraverso la collaborazione tra organizzazioni di consumatori, Autorità e imprese, è possibile migliorare la qualità dei servizi offerti e garantire un mercato più equo e trasparente per tutti i consumatori.

