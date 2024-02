Aumento percorsi tecnici e professionali confermato dai dati scolastici

Cresce la Popolarità dei Percorsi Tecnici e Professionali 4+2

Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito, si è espresso positivamente riguardo alla crescente preferenza dei ragazzi per i percorsi tecnici e professionali della filiera 4+2. Questi percorsi prevedono quattro anni di scuola superiore seguiti da due anni negli Its Academy. Le statistiche mostrano un totale di 2.093 domande, di cui 1.405 per i tecnici e 688 per i professionali. Nonostante ciò, i licei rimangono la scelta principale, con il 55,32% delle domande rispetto alle iscrizioni generali. Gli istituti Tecnici e i Professionali stanno registrando una crescita, rappresentando rispettivamente il 31,72% e il 12,95% delle iscrizioni.

Il Commento del Ministro Valditara

Riguardo ai dati delle iscrizioni, il ministro Valditara ha dichiarato: “C’è una crescente domanda da parte delle famiglie di percorsi di studio innovativi e orientati al mondo del lavoro. Questo conferma l’efficacia delle politiche adottate e il loro impatto positivo sull’orientamento degli studenti.”

Successo della Nuova Filiera e Incremento delle Iscrizioni

Il ministero sottolinea il gradimento per la sperimentazione della nuova filiera 4+2, evidenziando un aumento delle iscrizioni rispetto alle sperimentazioni precedenti. Rispetto alla chiusura delle iscrizioni online del 10 febbraio, si è registrato un incremento del 25% degli iscritti per la filiera 4+2, con un totale di 2.093 domande. Inoltre, il liceo Made in Italy ha visto un aumento del 12%, con 420 iscritti totali.

Il Caso dell’Istituto Munari di Crema

Un caso che ha destato discussione è quello dell’Istituto Munari di Crema, in provincia di Cremona, dove la classe del liceo Made in Italy non partirà a causa di una sola iscrizione. Il preside della scuola, Pierluigi Tadi, ha confermato che, in assenza di adesioni volontarie, il liceo Made in Italy non avrà avvio, ma verranno attivate due classi del liceo economico-sociale come richiesto dalle famiglie.

