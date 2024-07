Aumento preoccupante dei giovani reclusi: situazione critica negli istituti penali per minorenni

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Francesca Monti

In Italia attualmente risiedono 555 giovani detenuti all’interno degli istituti penali per minorenni, un numero impressionante che sta destando molta preoccupazione. Ciò che colpisce ancora di più è che ben il 47% di questi minori sono stranieri non accompagnati, una percentuale in costante crescita e mai così alta nel periodo successivo alla pandemia.

Situazione critica: il peso degli stranieri non accompagnati

Nel tempo recente, si è assistito a un considerevole incremento dei minori stranieri non accompagnati all’interno degli istituti penali per minorenni italiani. Questo aumento ha avuto un impatto significativo sui numeri complessivi, portandoli a livelli mai registrati in passato. La situazione si è fatta particolarmente grave a causa dei danneggiamenti causati dagli stessi giovani ospiti delle strutture, tra cui incendi, che hanno reso inutilizzabili ben 44 celle. Un esempio emblematico di questa emergenza si è verificato presso l’Istituto Beccaria di Milano.

Ripristino delle strutture danneggiate: un passo necessario

Per far fronte alla situazione critica e garantire la sicurezza e il benessere dei giovani detenuti, sono stati avviati interventi di ripristino delle celle danneggiate. È fondamentale garantire condizioni dignitose e un ambiente sicuro all’interno degli istituti penali per minorenni, al fine di favorire la riabilitazione e il reinserimento sociale dei ragazzi coinvolti. Solo attraverso interventi mirati e un costante monitoraggio della situazione si potrà sperare in una riduzione dei numeri e, soprattutto, in un miglioramento delle condizioni di vita all’interno di queste strutture.

