Aumento preoccupante delle aggressioni online ai minori: 3.444 denunce nel 2023. Emergenza sextortion.

Aumentano le denunce per aggressioni online ai minori

Sono state presentate 3.444 denunce nel 2023 per casi di aggressione online ai danni di minori, secondo il rapporto diffuso dalla Polizia di Stato in occasione dell’Internet Safer Day 2024. Questo numero impressionante riflette le conseguenze negative delle fragilità evolutive, dello sviluppo tecnologico e della socializzazione online sui bambini e i ragazzi.

Aumento dei casi di sextortion: 137 nel 2023

Il rapporto evidenzia un ampliamento dei rischi legati alla fragilità tipica dell’adolescenza. La Polizia ha rilevato che esistono manifestazioni cibernetiche per ogni forma di fragilità adolescenziale. Inoltre, con l’aumento dell’accesso ai dispositivi digitali durante la pandemia, molti fenomeni negativi coinvolgono anche i bambini. Ad esempio, la sextortion, un fenomeno in crescita, ha trasformato l’esplorazione sessuale tipica dell’adolescenza in un incubo di minacce e ricatti. Nel 2023 sono stati trattati 137 casi, la maggior parte dei quali riguardava ragazzi tra i 14 e i 17 anni, soprattutto maschi. Tuttavia, in venti casi, i bambini coinvolti avevano tra i 10 e i 13 anni.

Calo delle denunce di cyberbullismo, ma l’allerta rimane alta

Le denunce di cyberbullismo sono diminuite rispetto al picco raggiunto nel 2021, passando da 461 a 291 casi. Nonostante questa diminuzione, è importante rimanere vigili, poiché non è chiaro se il calo sia dovuto alla maggiore sensibilizzazione sull’argomento, al ritorno alla normalità dopo l’emergenza Covid o alla scarsa propensione a denunciare. Inoltre, come sottolineato nel rapporto, la maggior parte delle aggressioni online e delle diffamazioni sui social media avviene tra ragazzi che si conoscono nella vita reale e hanno condiviso esperienze comuni come la scuola, lo sport e il tempo libero. Più vicino è l’aggressore, più difficile diventa denunciare.

Aumento dei minori indagati per reati online

La connessione costante 24 ore su 24 permette ai ragazzi di sfuggire spesso alla sorveglianza degli adulti. Questo rende la prevenzione più complicata e facilita l’accesso a mondi una volta preclusi, senza filtri o intermediari. Questo spiega anche i dati relativi alle denunce dell’autorità giudiziaria nei confronti di minorenni che commettono reati online. Nel 2023, sono stati indagati complessivamente 198 minori, di cui 120 per pedopornografia, 47 per reati contro la persona, 19 per altri reati, 4 per truffe online, 3 per frodi, 3 per crimini informatici e 2 per prevenzione.

Denunciati 1.131 adulti per pedopornografia online

Il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online ha trattato 2.702 casi, che hanno portato alla denuncia di 1.131 adulti, di cui 108 sono stati arrestati per reati legati agli abusi tecnologici ai danni dei minori. Il Centro ha visionato 28.355 siti web, di cui 2.739 sono stati inseriti in una lista nera e oscurati. Gli episodi di adescamento online sono stati 353, di cui 239 riguardano bambini fino a 13 anni, la fascia d’età più colpita da attenzioni malevole.

