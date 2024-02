Aumento record: benzina e gasolio oltre 2,5 euro al litro nel Sud Italia

Prezzi Record della Benzina: Oltre 2,5 Euro al Litro in Alcuni Distributori Italiani

L’associazione Assoutenti ha evidenziato che la benzina in modalità servito ha superato il tetto psicologico dei 2,5 euro al litro in alcuni distributori italiani, non solo sulle autostrade dove i prezzi sono tradizionalmente più alti, ma anche sulla rete ordinaria. Secondo i dati raccolti e analizzati da Assoutenti, alcuni distributori vendono la benzina verde a prezzi superiori ai 2,5 euro al litro. Ad esempio, a Taranto si registra un prezzo di 2,537 euro al litro per la benzina e 2,447 euro al litro per il gasolio. Anche in provincia di Benevento la benzina supera i 2,5 euro al litro, arrivando a 2,522 euro, mentre il prezzo più alto, registrato il 15 febbraio, è di 2,565 euro al litro per la benzina e 2,495 euro al litro per il gasolio in un distributore della provincia di Palermo.

Situazione sulle Autostrade: Prezzi Elevati ma Inferiori ai 2,5 Euro al Litro

Nelle autostrade, al 16 febbraio, il prezzo più alto della benzina si registra sulla A21 vicino a Piacenza, con 2,499 euro al litro. Secondo il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, attualmente i costi per un pieno di benzina sono aumentati di quasi 5 euro rispetto all’inizio dell’anno, mentre per il gasolio si spendono 5,5 euro in più. Melluso sottolinea il rischio di una possibile inflazione dovuta ai continui aumenti dei prezzi dei carburanti, che potrebbero generare un incremento dei costi al dettaglio dei beni trasportati su strada, rappresentanti l’88% delle merci vendute in Italia.

Impatto dei Rialzi dei Carburanti sull’Economia e sui Consumatori

L’aumento costante dei prezzi dei carburanti, con la benzina che supera i 2,5 euro al litro in alcuni distributori, sta mettendo a dura prova i consumatori italiani. Questo trend potrebbe avere ripercussioni sull’economia generale, portando a un aumento dei costi di trasporto e di produzione per molte aziende. È necessario monitorare attentamente l’andamento dei prezzi e adottare eventuali misure per mitigare l’impatto di questi rialzi sia sulle famiglie che sul tessuto produttivo del Paese.

