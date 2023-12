Aurora Ramazzotti: Sesso in gravidanza, un’esperienza educativa

Diletta Leotta e Aurora Ramazzotti parlano di maternità nel podcast “Mamma dilettante”

Diletta Leotta ha ripreso il suo podcast “Mamma dilettante” con la seconda stagione, in cui affronta apertamente e sinceramente il tema della maternità insieme a diversi ospiti. Nella terza puntata, caricata il 28 dicembre, l’ospite è stata Aurora Ramazzotti, che è diventata madre per la prima volta lo scorso marzo.

Durante la conversazione, Diletta ha posto una domanda diretta ad Aurora: “Sesso in gravidanza, sì o no?”. Aurora ha risposto senza filtri, affermando che è diseducativo dire di no, perché fa benissimo. Ha spiegato che, sebbene ci siano donne che non sono molto propense a farlo durante la gravidanza, lei non fa parte di quella categoria e i rapporti con il suo compagno sono sempre stati regolari.

Aurora ha confessato di aver trovato la cosa anche sexy all’inizio, ma poi è diventato un caos e ha contribuito a indurre il parto. Ha elogiato il suo compagno, Goffredo Cerza, per essere stato al suo fianco fino alla fine. Ha anche parlato del loro rapporto, che è sicuramente cambiato dopo l’arrivo del loro bambino Cesare. Non mancano le litigate, ma alla fine sono più uniti che mai.

Aurora ha poi parlato della sua esperienza come neo-mamma. Ha ammesso di aver imparato molte cose guardando video su TikTok: “Nessuno nasce mamma, sa come fare la mamma, dobbiamo seguire l’istinto e se parli con le persone trovi spunti. La mia informazione principale è arrivata da TikTok, perché vedi tutto quello che è inerente a quello che stai vivendo, tramite contenuti di altre mamme che stavano vivendo la stessa esperienza”.

Quando le è stata posta la domanda su un possibile secondo figlio, Aurora ha risposto che al momento vede ancora lontana una seconda gravidanza. Vuole riprendere possesso di sé stessa e del suo corpo. Infine, ha raccontato che i suoi genitori, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sono entusiasti dell’arrivo di Cesare e che il bambino è diventato lo sfondo del loro cellulare.

In conclusione, il podcast “Mamma dilettante” di Diletta Leotta continua a offrire spunti interessanti sulla maternità, grazie alle conversazioni aperte e sincere con ospiti come Aurora Ramazzotti. La maternità è un’esperienza unica e ogni donna la vive in modo diverso, ma è importante condividere le proprie esperienze per aiutare e ispirare altre mamme.