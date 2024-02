Auto distrutta dalla grandine: installazione sul climate change alla Fashion Week

Cesvi e Factanza Media: Installazione Shock alla Milano Fashion Week

Un’auto rossa distrutta da giganteschi chicchi di grandine è la provocazione portata da Cesvi e Factanza Media con Mirror alla Milano Fashion Week come risposta a chi sostiene che “Il cambiamento climatico non esiste“. L’installazione è stata svelata in via Paolo Sarpi, accanto a un totem multimediale che mostra l’impatto dei cambiamenti climatici in tutto il mondo, con un focus particolare sul Pakistan. Questo Paese è considerato un simbolo dell’ingiustizia climatica, essendo tra i più colpiti dagli eventi naturali estremi nonostante sia uno dei minori produttori di gas serra. Le alluvioni del 2022 hanno devastato un terzo del territorio pakistano, causando oltre 33 milioni di persone colpite e più di 8,2 milioni costrette a lasciare le proprie abitazioni.

Emergenza Climatica: Impatto Devastante nel Punjab nel 2023

L’emergenza climatica si è intensificata nel 2023 anche nel Punjab, dove più di 750.000 persone sono state colpite da piogge estreme. Questi eventi hanno portato allo sfollamento di oltre 630.000 persone e al danneggiamento di quasi mezzo milione di acri di coltivazioni. “Il messaggio è chiaro: se pensiamo che quel che accade in Europa e Italia sia drammatico, è necessario guardare più lontano,” ha dichiarato Gloria Zavatta, presidente di Cesvi. Zavatta ha sottolineato come il cambiamento climatico esacerbi le diseguaglianze e le ingiustizie a livello internazionale e locale, colpendo in modo più grave le comunità più povere e marginalizzate. Questa iniziativa durante la Fashion Week di Milano mira a sensibilizzare su un tema di cruciale importanza, sfruttando il grande palcoscenico offerto dalla città della moda, sempre più attenta alle questioni legate alla sostenibilità.

Conclusione: L’Urge di Agire di Fronte all’Emergenza Climatica

L’installazione di Cesvi e Factanza Media alla Milano Fashion Week rappresenta un forte richiamo all’urgenza di agire di fronte all’emergenza climatica che sta colpendo il pianeta. Le immagini di distruzione e sfollamenti dovuti ai cambiamenti climatici in Paesi come il Pakistan e il Punjab mettono in luce la necessità di adottare misure concrete per contrastare questo fenomeno globale. La Fashion Week diventa così non solo un momento di celebrazione della moda, ma anche un’opportunità per riflettere e sensibilizzare su tematiche cruciali per il futuro del nostro pianeta.

