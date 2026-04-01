Autonomie locali e CAL: a Roma il 2 aprile l’evento per il coordinamento nazionale

Ultimo aggiornamento il 1 Aprile 2026 by Emiliano Belmonte
A Roma l’incontro istituzionale dei CAL per rafforzare il ruolo delle autonomie locali
Il 2 aprile 2026, a Roma, si terrà l’evento istituzionale “Autonomie locali e CAL: verso un coordinamento nazionale”, un appuntamento chiave per il futuro dei Consigli delle Autonomie Locali (CAL).
L’incontro si svolgerà presso la sede della Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, in via Pietro Cossa 41, e rappresenta un primo passo concreto verso la costruzione di una rete nazionale stabile tra i diversi CAL regionali.
Promosso dal CAL Lazio, l’evento riunirà i Presidenti dei Consigli delle Autonomie Locali con l’obiettivo di avviare un confronto strutturato sulle principali sfide dei territori e sul rafforzamento del dialogo istituzionale tra enti locali e Regioni.
Obiettivo: costruire un coordinamento nazionale dei CAL
Un confronto tra le realtà regionali
L’iniziativa nasce dalla necessità di creare un sistema di collaborazione più solido tra le diverse realtà regionali.
Al centro del dibattito ci saranno temi strategici come:
- il ruolo dei CAL nel sistema istituzionale
- il rapporto tra autonomie locali e Regioni
- la partecipazione ai processi decisionali pubblici
L’obiettivo è quello di avviare una riflessione condivisa che porti alla creazione di un coordinamento nazionale stabile e strutturato, capace di rappresentare in modo unitario le istanze dei territori.
Rafforzare il dialogo tra istituzioni e territori
Uno degli aspetti centrali dell’incontro sarà il rafforzamento del dialogo interistituzionale.
I CAL, infatti, svolgono un ruolo fondamentale nel collegare le esigenze delle comunità locali con le politiche regionali, contribuendo a rendere più efficace e partecipato il processo decisionale.
I protagonisti dell’evento: istituzioni e rappresentanti regionali
Ad aprire i lavori sarà Luisa Piacentini, promotrice dell’incontro e figura centrale nel percorso di costruzione del coordinamento nazionale dei CAL.
I saluti istituzionali saranno affidati a Antonello Aurigemma, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni regionali verso il ruolo delle autonomie locali.
Interventi e condivisione di buone pratiche
Nel corso dell’evento sono previsti interventi da parte dei rappresentanti dei CAL regionali, che porteranno esperienze, criticità e buone pratiche.
Questo momento di confronto sarà fondamentale per:
- individuare soluzioni condivise
- valorizzare le specificità territoriali
- costruire una rete nazionale efficace
Le dichiarazioni: “Serve una visione unitaria per le autonomie locali”
“Questo primo appuntamento nasce dalla volontà di creare uno spazio stabile di confronto tra i CAL regionali”, ha dichiarato Luisa Piacentini.
L’obiettivo è lavorare in modo coordinato sulle sfide che interessano le autonomie locali, rafforzando il loro ruolo nel sistema istituzionale e dando maggiore voce ai territori.
Piacentini ha inoltre sottolineato l’importanza di “mettere a sistema esperienze e competenze”, valorizzando le differenze regionali ma con una visione unitaria.
Il coordinamento nazionale dei CAL, secondo la Presidente, può diventare uno strumento strategico per incidere concretamente nelle politiche pubbliche.
Partecipazione e visita al Colosseo
L’evento si svolgerà in presenza, con la possibilità di partecipare anche da remoto tramite collegamento telematico, per garantire la più ampia partecipazione.
Al termine dei lavori, i partecipanti saranno invitati a una visita guidata all’Anfiteatro Flavio, simbolo della città di Roma e patrimonio storico di rilevanza mondiale.
Un momento di condivisione che unisce istituzioni e valorizzazione culturale.
Un primo passo verso una rete nazionale delle autonomie locali
L’iniziativa del 2 aprile rappresenta un passaggio significativo nel percorso di rafforzamento delle autonomie locali in Italia.
La creazione di un coordinamento nazionale dei CAL potrà contribuire a rendere più incisivo il ruolo dei territori nei processi decisionali, migliorando il dialogo tra istituzioni e comunità locali.
Un progetto che guarda al futuro, puntando su collaborazione, rappresentanza e innovazione istituzionale.