Autostrade per l’Italia promuove la sicurezza: Progetto ‘Non Chiudere gli Occhi’ coinvolge le scuole

Autostrade per l’Italia ha lanciato il progetto ‘Non Chiudere gli Occhi’ presso l’Istituto ‘Luigi Einaudi’ di Roma, coinvolgendo più di 200 scuole e 12.000 giovani in workshop, incontri live e un contest programmato fino a maggio. L’iniziativa mira a educare i giovani sul rispetto delle norme e delle regole della sicurezza stradale, promuovendo un percorso interattivo che coinvolge studenti degli istituti secondari di secondo grado.

Guidare in Sicurezza è una Responsabilità Sociale

L’Amministratore delegato di ASPI, Roberto Tomasi, ha sottolineato l’importanza della guida sicura in autostrada, ricordando ai giovani i pericoli del comportamento scorretto al volante. Ha evidenziato l’importanza dell’educazione stradale e dell’investimento in infrastrutture sicure, sottolineando il ruolo cruciale dei giovani in questo processo educativo.

Trasmettere i Valori della Sicurezza Stradale ai Giovani

Ambra Sabatini, medaglia d’oro a Tokyo 2021 e testimonial della campagna, ha condiviso la sua esperienza con i giovani, sottolineando l’importanza di sensibilizzare sui temi della sicurezza stradale. Il progetto prevede un test personalizzato seguito da workshop e materiale educativo multimediale, guidati dai docenti, per approfondire i concetti di sicurezza stradale.

Educare i Futuri Automobilisti

Francesco Console, Direttore di Tronco di Fiano Romano – Autostrade per l’Italia, ha evidenziato l’importanza di portare l’esperienza di Autostrade per l’Italia nelle scuole, educando gli studenti sui rischi stradali e promuovendo una guida rispettosa. Questo progetto nasce in continuità con la campagna estiva dello scorso anno, evidenziando l’impegno costante nel promuovere la sicurezza stradale tra i giovani.

