Autovelox incendiato da ignoti in Calabria: un attacco contro la sicurezza stradale

Autovelox dato alle fiamme a Palmi: un gesto vandalico che solleva polemiche

Un autovelox bidirezionale, recentemente installato dal Comune di Palmi lungo la statale 18 in località San Filippo, è stato dato alle fiamme da ignoti nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Questo episodio ha riportato l’attenzione sulla questione degli atti vandalici contro i dispositivi di controllo della velocità veicolare, attribuiti a Fleximan, che da mesi stanno interessando diverse realtà del Paese, soprattutto al nord.

Polemiche a Palmi sull’installazione dell’autovelox

A Palmi, l’installazione dell’autovelox con limiti di velocità fissati a 50 chilometri e sanzioni dai 40 a 170 euro ha suscitato forti polemiche. Il sindaco Giuseppe Ranuccio, intervenendo sui social, ha definito il gesto “brutale e incivile”. Nonostante l’incendio, il sindaco ha sottolineato che il progetto sulla sicurezza stradale, con importanti interventi sulla viabilità, sulla segnaletica e sull’asfalto, continuerà. Inoltre, sono previste l’installazione di altri due autovelox su punti critici in cui si sono verificati incidenti mortali.

Un autovelox che ha già multato migliaia di automobilisti

Dal posizionamento dell’autovelox a ottobre scorso, sono state elevate circa 10 mila multe in quel tratto di strada. Questo ha generato ulteriori critiche da parte dei cittadini, che ritengono che l’autovelox sia stato installato principalmente per aumentare le entrate del Comune. Tuttavia, il sindaco ha ribadito che l’obiettivo principale è garantire la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti.

Come riportato dalla stampa locale, l’incendio dell’autovelox a Palmi solleva nuovamente la questione degli atti vandalici contro i dispositivi di controllo della velocità veicolare. Questi atti vandalici sono stati attribuiti a Fleximan e si sono verificati in diverse parti del Paese, soprattutto al nord. Si tratta di un problema che richiede un’attenzione particolare da parte delle autorità competenti per prevenire ulteriori danneggiamenti e garantire la sicurezza sulle strade.

