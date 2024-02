Autovelox sulla Flaminia abbattuto: operazione nei pressi di Spoleto

Autovelox abbattuto sulla Flaminia: indagini in corso

Un autovelox installato da circa due mesi lungo la Flaminia, alle porte di Spoleto, è stato abbattuto. La polizia locale sta attualmente conducendo accertamenti per individuare i responsabili dell’atto vandalico.

L’apparecchio, posizionato in prossimità del punto in cui la strada si restringe da quattro a due corsie, era stato tarato per rilevare velocità superiori ai 90 chilometri orari. Era attivo per un periodo di quattro-sei ore al giorno, seguendo fasce orarie variabili determinate da un algoritmo.

Un atto di vandalismo contro la sicurezza stradale

L’abbattimento dell’autovelox sulla Flaminia rappresenta un atto di vandalismo che mette a rischio la sicurezza stradale. Questi dispositivi sono installati con l’obiettivo di monitorare e ridurre il rischio di incidenti causati da velocità eccessive. La loro presenza è fondamentale per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni lungo le strade.

Accertamenti in corso per individuare i responsabili

La polizia locale sta attualmente conducendo indagini per individuare i responsabili dell’abbattimento dell’autovelox. Si tratta di un reato che può comportare conseguenze legali significative, in quanto danneggia la proprietà pubblica e mette a rischio la sicurezza stradale.

“Abbiamo avviato le indagini per individuare i responsabili di questo atto vandalico” ha dichiarato il Comandante della polizia locale di Spoleto. “Siamo determinati a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei nostri cittadini sulle strade e punire coloro che mettono a rischio la vita degli altri”.

La polizia locale invita chiunque abbia informazioni sull’accaduto a collaborare con le autorità, al fine di facilitare le indagini e individuare i responsabili di questo gesto vandalico.

