Avenged Sevenfold al Firenze Rocks 2024: date, lineup e acquisto biglietti

Gli Avenged Sevenfold si Uniscono al Line-Up di Firenze Rocks 2024

Il festival Firenze Rocks 2024 ha annunciato il secondo grande nome che si esibirà alla Visarno Arena dopo i Tool: Avenged Sevenfold. La band infiammerà il pubblico e i fan il giovedì 13 giugno 2024. I biglietti saranno in vendita a partire dalle 10:00 di domani, mercoledì 21 febbraio, per gli utenti registrati su My Live Nation su livenation.it e sull’app Firenze Rocks. La vendita generale sarà aperta dalle 10:00 di giovedì 22 febbraio su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it.

Gli Avenged Sevenfold tornano a esibirsi in Italia dopo sei anni, con Firenze Rocks come unica tappa nel Paese. La loro ultima performance in Italia è stata proprio sulla Visarno Arena. Il festival ha dichiarato:

“Gli Avenged Sevenfold hanno continuato a mantenere la loro posizione come una delle band metal più influenti e innovative con l’uscita del loro ottavo album in studio, ‘Life Is But a Dream…’, pubblicato il 2 giugno 2023. Scritto e registrato nell’arco di quattro anni, è stato ispirato dagli scritti e dalla filosofia di Albert Camus, mostrando come la band sia totalmente radicata nell’esistenzialismo e nell’assurdismo.“

L’Innovazione Musicale degli Avenged Sevenfold

Il gruppo Avenged Sevenfold si è contraddistinto per la sua innovazione musicale e il suo impatto nel panorama metal. Con il loro ultimo album, la band ha dimostrato di essere ancorata all’esistenzialismo e all’assurdismo, offrendo ai fan un’esperienza unica e coinvolgente. La loro presenza a Firenze Rocks 2024 promette di essere un momento indimenticabile per tutti i presenti.

La band ha saputo mantenere la propria posizione di rilievo nel mondo della musica metal, confermandosi come un punto di riferimento per gli amanti del genere. Il festival Firenze Rocks si appresta così a ospitare una delle performance più attese dell’evento.

Un Appuntamento da non Perdere a Firenze Rocks 2024

L’annuncio della partecipazione degli Avenged Sevenfold a Firenze Rocks 2024 ha scatenato l’entusiasmo dei fan, pronti a vivere un’esperienza musicale intensa e coinvolgente. Con la loro unica data in Italia, la band promette di regalare emozioni uniche al pubblico presente alla Visarno Arena. L’appuntamento è fissato per il 13 giugno 2024, una serata che si preannuncia memorabile per tutti gli amanti della musica metal.

