Ayle: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore emergente

Ayle: biografia e primi passi nella musica

Noto con il nome d’arte di Ayle, Elia Flagella è un talentuoso cantautore nato nel 2004 a Livorno, città costiera della Toscana. Fin da giovane ha mostrato una grande passione per la musica, frequentando il Conservatorio e imparando a suonare percussioni, violoncello e pianoforte. Nonostante una breve parentesi dedicata allo sport durante l’adolescenza, il richiamo della musica è stato troppo forte e ha riportato Elia alla sua vera vocazione.

Il debutto musicale di Ayle

Attraverso i social media, Ayle è riuscito a farsi conoscere da un pubblico sempre più ampio, pubblicando negli ultimi anni diversi singoli che fondono elementi di rap e rock, caratterizzati da testi incisivi su una base di chitarre elettriche. Nel 2023 ha firmato con la Carosello Records e ha debuttato con il singolo “Attenzione”, che ha ottenuto un discreto successo con oltre 14mila stream.

Il percorso ad Amici e il successo con “Allergica alle fragole”

Entrato ad Amici nel 2023, Ayle ha conquistato il pubblico con il brano inedito “Allergica alle fragole”, che gli ha garantito un posto nella prestigiosa scuola di canto e musica. In aggiunta, ha presentato una toccante cover di “Un tempo piccolo” di Franco Califano. Nonostante alcuni momenti difficili e discussioni con i professori, Ayle è riuscito a guadagnarsi un posto nel Serale durante l’ultima puntata pomeridiana.

La vita privata di Ayle e curiosità

Per quanto riguarda la sua vita personale, Ayle è riservato e preferisce mantenere la sua sfera privata lontana dai riflettori. Tuttavia, alcune curiosità sul cantautore emergono:

Ayle ha svolto lavori come barman e bagnino.

Il suo nome d’arte, Ayle , ha un significato particolare: in turco significa “luce lunare”.

È un amante dei gatti e possiede due felini, uno rosso e uno nero.

La sua residenza si è alternata tra Roma e Livorno , ma attualmente sembra risiedere nella città toscana.

Su Instagram e TikTok Ayle ha un seguito apprezzabile.

In conclusione, Ayle si prospetta come uno dei talenti emergenti della scena musicale italiana, con un mix unico di influenze e un approccio autentico alla musica che lo rendono un’artista da tenere d’occhio per il futuro.