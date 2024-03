Baby boom a Lucca: quando il miracolo della vita ha riempito di gioia l’ospedale San Luca

Nel cuore di Lucca, precisamente presso l’ospedale San Luca, si è verificato un evento straordinario che ha scaldato il cuore di tutta la comunità in sole 21 ore. Sette neonati hanno fatto la loro entrata trionfale nel mondo, portando con sé la promessa di un futuro luminoso e pieno di speranza. Tra di loro, tre bellissime femmine e quattro coraggiosi maschietti, annunciati dalla Asl Toscana Nord Ovest.

Il direttore della struttura, il premuroso Gian Luca Bracco, insieme alla fantastica coordinatrice delle ostetriche, l’instancabile Maria Paola Belluomini, hanno espresso la loro sincera gratitudine nei confronti di medici, ostetriche, infermiere e operatori sociosanitari per l’impeccabile professionalità e la dedizione dimostrata in quella intensa giornata. Questi sette miracoli della vita, avvenuti in così breve tempo, testimoniano la fiducia della comunità nell’ospedale San Luca, che continua a essere una presenza accogliente e affidabile. È sorprendente notare che molte neo-mamme arrivano persino da altri territori per accogliere i loro piccoli lì, un segno tangibile della reputazione straordinaria che l’ospedale ha guadagnato nel tempo.

Il contributo dell’ospedale San Luca alla gioia delle famiglie non si ferma qui. Nel corso del 2023, l’ospedale ha assistito a un totale di 905 nascite, di cui 894 parto, registrando un notevole aumento del 4,3% rispetto all’anno precedente. Grazie alle cinque moderne sale parto offerte, le future mamme possono affrontare il momento del parto con serenità e sicurezza, circondate da un ambiente familiare e accogliente. La struttura promuove pratiche come la partoanalgesia, l’allattamento al seno e il rooming in, che consentono alle neo-mamme di vivere appieno e con tranquillità i primi momenti insieme al loro piccolo, promuovendo così il benessere e la salute della nuova famiglia.

Il miracolo della vita che si celebra all’ospedale San Luca di Lucca non solo riempie di gioia il cuore di chi vi lavora, ma trasmette un messaggio di speranza e ottimismo per il futuro, nonostante le sfide demografiche e i trend nazionali sul calo delle nascite. Questo luogo speciale continua a essere un faro di luce per le famiglie, offrendo assistenza di alta qualità, umanità e compassione in ogni singolo momento.