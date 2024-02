Badante arrestata per omicidio di anziano nel Pavese

Arrestata la badante per l’omicidio di Carlo Gatti a Colli Verdi

La morte di Carlo Gatti, l’anziano di 89 anni trovato senza vita nella sua abitazione a Ruino, nel comune di Colli Verdi, ha preso una svolta inaspettata. I carabinieri hanno arrestato Liliana Barone, la badante del pensionato, sospettata di essere coinvolta nell’omicidio. La donna, di 45 anni, è stata interrogata ieri e gli investigatori hanno ritenuto che ci siano gravi indizi a suo carico per il reato di omicidio.

Secondo quanto riportato dai carabinieri in una nota ufficiale, Liliana Barone è stata fermata in seguito alle indagini sulla morte di Carlo Gatti. Gli inquirenti hanno raccolto elementi che la mettono in una posizione di grave sospetto per l’omicidio dell’anziano. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle prove raccolte, ma l’arresto della badante indica che gli investigatori ritengono di avere abbastanza elementi per incriminarla.

L’omicidio di Carlo Gatti ha scosso la comunità di Colli Verdi, una piccola frazione del comune di Pavia. L’anziano è stato trovato morto nella sua abitazione, e la scoperta ha lasciato tutti sconvolti. La notizia dell’arresto della badante ha ulteriormente alimentato lo shock e l’incredulità nella comunità locale. Al momento, non sono state fornite informazioni sul possibile movente dell’omicidio o su eventuali precedenti tra la vittima e la sospettata.

Le indagini sull’omicidio di Carlo Gatti proseguono, e gli inquirenti stanno cercando di fare luce su quanto accaduto. La comunità di Colli Verdi è in attesa di ulteriori sviluppi e di conoscere i dettagli dell’inchiesta. Nel frattempo, l’arresto della badante rappresenta un importante passo avanti nella ricerca della verità sulla morte dell’anziano. Come sottolineato dai carabinieri, Liliana Barone è “gravemente indiziata” per il reato di omicidio, ma spetterà alla magistratura valutare le prove raccolte e decidere sul suo coinvolgimento nel caso.

La morte di Carlo Gatti e l’arresto della badante Liliana Barone hanno scosso la comunità di Colli Verdi. Le indagini sull’omicidio proseguono, e la comunità è in attesa di ulteriori sviluppi.

