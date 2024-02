BAFTA 2024: Oppenheimer trionfa, Barbie ignorato – Tutti i vincitori

Oppenheimer trionfa ai BAFTA Awards 2024: il film di Christopher Nolan e Cillian Murphy

Il film dedicato al padre della bomba atomica, Oppenheimer, ha conquistato nuovamente l’attenzione del mondo cinematografico durante la cerimonia dei BAFTA Awards 2024. Dopo il successo ai Golden Globes 2024, la pellicola si è aggiudicata i premi più prestigiosi della serata, tra cui miglior film, miglior regista per Christopher Nolan e miglior attore protagonista per Cillian Murphy. Un trionfo che conferma la potente collaborazione tra Nolan e Murphy, mentre Robert Downey Jr. è stato premiato come miglior attore non protagonista.

“È un onore ricevere questo premio e lavorare con un regista del calibro di Christopher Nolan è stato un’esperienza straordinaria”, ha commentato Murphy.

Povere creature! e Emma Stone si distinguono ai BAFTA 2024

Al secondo posto si è piazzato il film Povere creature! diretto da Yorgos Lanthimos, con Emma Stone premiata come miglior attrice protagonista. Oppenheimer ha totalizzato sette premi, mentre Povere creature! ha ottenuto cinque riconoscimenti. Al contrario, il film Barbie di Greta Gerwig non ha ricevuto alcun premio, confermando le polemiche legate alla mancata nomination agli Oscar 2024 per la regista e Margot Robbie.

“Sono grata per questo riconoscimento e felice di aver fatto parte di un progetto così speciale”, ha dichiarato Emma Stone.

Emozioni ai BAFTA 2024: Michael J. Fox e il momento toccante della serata

La cerimonia dei BAFTA 2024 non è stata solo sinonimo di trionfi e premi, ma ha anche regalato momenti commoventi. Tra questi, l’emozionante apparizione di Michael J. Fox sul palco. L’attore, affetto da Parkinson da diversi anni, ha consegnato il premio per il miglior film a Oppenheimer salendo sul palco con una sedia a rotelle. L’applauso e la standing ovation del pubblico hanno reso omaggio alla sua carriera e alla sua forza, in un momento che ha ricordato l’emozione suscitata dall’omaggio a Celine Dion ai Grammy Awards 2024.

Cillian Murphy in Oppenheimer Foto: Ufficio stampa

