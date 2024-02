Bafta 2024: Oppenheimer vince 7 premi, Emma Stone Miglior attrice

Oppenheimer trionfa ai Bafta 2024

Il film di Christopher Nolan su J. Robert Oppenheimer ha fatto incetta di premi ai Bafta 2024, portando a casa importanti riconoscimenti. La pellicola ha ottenuto il titolo di Miglior film, Miglior regista, Miglior attore protagonista e Miglior attore non protagonista. La cerimonia si è tenuta alla Royal Festival Hall di Londra, dove il regista britannico ha ricevuto sette premi in totale.

“Grazie per aver affrontato qualcosa di oscuro”, ha dichiarato Nolan ringraziando il cast e la troupe che hanno contribuito al successo del film. Cillian Murphy, premiato come Miglior attore protagonista per la sua interpretazione, ha elogiato il regista: “Grazie per avermi sempre spronato e per aver preteso l’eccellenza, perché è quello che tu hai sempre fatto”.

Emma Stone trionfa come Miglior attrice protagonista

Emma Stone è stata premiata come Migliore attrice protagonista per il suo ruolo in Povere creature! durante la stessa cerimonia dei Bafta. L’attrice ha reso omaggio allo scrittore Tony McNamara per la sua brillante sceneggiatura, citando una battuta memorabile del film: “Devo andare a prendere a pugni quel bambino”. Il film ha ottenuto cinque premi, tra cui design dei costumi, trucco e acconciatura, design della produzione ed effetti visivi.

Altri premi e riconoscimenti

Il dramma giudiziario Anatomia di una caduta ha vinto il premio per la Migliore sceneggiatura originale, mentre American Fiction si è aggiudicato il riconoscimento per la Migliore sceneggiatura adattata. Il film drammatico sull’Olocausto La zona d’interesse, diretto da Jonathan Glazer, ha ricevuto il premio come Miglior film non in lingua inglese e Miglior film britannico, oltre al riconoscimento per il Miglior sonoro. La serata è stata caratterizzata da emozioni e trionfi per i talentuosi artisti del cinema, che hanno visto premiati i loro sforzi e il loro impegno nel settore cinematografico.

