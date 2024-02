"Bali: nuove regole per i turisti stranieri" - avvisatore.it

Entra in vigore il ticket d’ingresso a Bali: una misura per tutelare l’ambiente e la cultura

A partire da oggi, i turisti stranieri che desiderano visitare Bali dovranno affrontare un nuovo costo: il ticket d’ingresso. Questa misura, introdotta dalle autorità indonesiane, richiederà ai visitatori stranieri di pagare una tassa di 150.000 rupie, pari a circa 9 euro. L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di tutelare l’ambiente e preservare la ricca cultura di questa destinazione turistica molto amata.

Secondo i dati ufficiali, nel corso del 2020, tra gennaio e novembre, Bali ha accolto circa 4,8 milioni di turisti stranieri. Prima della pandemia, il turismo rappresentava il vero motore dell’economia locale. Il ticket d’ingresso, annunciato lo scorso anno, sarà applicato solo ai turisti provenienti dall’estero o da altre regioni dell’Indonesia. Per essere ammessi, i visitatori dovranno dimostrare di aver pagato la tassa all’arrivo, tramite il sito Love Bali.

Bali si prepara ad accogliere i turisti stranieri con il ticket d’ingresso

Con l’entrata in vigore del ticket d’ingresso, Bali si prepara ad accogliere i turisti stranieri in modo più sostenibile. Questa misura, oltre a garantire la tutela dell’ambiente, contribuirà anche a preservare la ricca cultura dell’isola. Nonostante il costo aggiuntivo, Bali rimane una meta imperdibile per molti vacanzieri, grazie alle sue spiagge paradisiache, ai templi antichi e alla sua vibrante vita notturna.

Le autorità indonesiane sperano che il ticket d’ingresso possa contribuire a gestire meglio il flusso turistico e a garantire una migliore gestione delle risorse naturali dell’isola. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di sforzi per promuovere un turismo sostenibile in Indonesia, che mira a bilanciare lo sviluppo economico con la conservazione dell’ambiente e delle tradizioni culturali.

In conclusione, il ticket d’ingresso a Bali rappresenta un passo importante verso un turismo più responsabile e consapevole. Mentre l’Indonesia attende i risultati delle elezioni presidenziali, Bali si prepara ad accogliere i turisti stranieri con questa nuova misura. Sia i visitatori che le autorità locali sperano che questa iniziativa possa contribuire a preservare la bellezza naturale e la ricca cultura di questa affascinante destinazione turistica.

