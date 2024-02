Balivo ignora l'inviata in una scena evitabile: la volta buona per un confronto (video) - avvisatore.it

Caterina Balivo a Sanremo: interviste e ospiti speciali

Sabato 10 febbraio, la conduttrice Caterina Balivo è stata protagonista di una puntata speciale de “La volta buona” direttamente da Sanremo. In vista della serata finale del Festival della Musica Italiana, Balivo è sbarcata nella città ligure per intervistare i protagonisti della kermesse musicale. Durante l’intera settimana, la conduttrice ha commentato il Festival in compagnia di diversi ospiti, tra cui i Cugini di Campagna. Anche oggi, il gruppo musicale era presente nello speciale del talk show di Rai 1, accompagnati proprio da Balivo.

I Cugini di Campagna: il divertente incidente a La volta buona

Qualche giorno fa, i Cugini di Campagna sono diventati virali sul web a causa di un problema tecnico vissuto proprio a “La volta buona”. Mentre cantavano in playback, un microfono è rimasto accidentalmente aperto, dando vita a un’esibizione disastrosa e surreale che ha divertito gli utenti sui social media. Balivo ha quindi voluto riavere la band al suo fianco per cantare i Maneskin, che avevano accusato di plagio nei loro confronti.

Durante la puntata speciale, Caterina ha dovuto interrompere i musicisti per dare la linea alla sua inviata. Tuttavia, quando ha visto gli ospiti della collega, ha avuto una reazione inaspettata. L’inviata si trovava infatti con delle signore sconosciute, motivo per cui Balivo ha subito reagito dicendo: “Eh no, Selenia, con chi sei? Allora resto con i Cugini, perché l’immagine è abbastanza trash“. La sua collaboratrice ha cercato di salvare la situazione rispondendo: “Caterina, ma abbiamo anche le Cugine di Campagna“.

La reazione di Caterina Balivo: un atteggiamento controverso

Non soddisfatta del servizio che l’inviata le avrebbe offerto, Balivo ha continuato a snobbarla. “Eh no, con me queste cose no, non te le passo Selenia“, ha scherzato. L’inviata ha risposto: “Le cugine no? Sono delle fan del nostro programma“. Tuttavia, la conduttrice ha tagliato corto e cambiato argomento: “Allora signore, io vi aspetto in diretta a La volta buona, in prima fila. Adesso io vado da Clara“.

Questa scena ha suscitato l’indignazione di molti telespettatori. Oltre all’atteggiamento a tratti snob nei confronti dell’inviata, molti ritengono che la conduttrice non sia stata molto educata nei confronti delle signore in collegamento, che sono anche fan del suo programma. Il video si è diffuso rapidamente sui social media, generando una serie di critiche per l’atteggiamento di Balivo.

About The Author