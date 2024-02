"Ballando per dire no alla violenza sulle donne: l'iniziativa in piazza di Spagna" - avvisatore.it

Flash mob a Roma per dire no alla violenza sulle donne

Il 14 febbraio, in occasione del movimento globale One Billion Rising (Obr), si è tenuto un flash mob nella famosa Piazza di Spagna a Roma. Fondato dalla drammaturga Eve Ensler, autrice dei monologhi della vagina, Obr organizza ogni anno eventi in 190 Paesi per manifestare contro la violenza sulle donne e le bambine. L’obiettivo è ballare insieme sulle note di “Break the Chain” e creare consapevolezza su questa importante problematica.

Obr guarda all’Italia e alla Convenzione di Istanbul

Quest’anno, Obr ha deciso di concentrarsi anche sulle emergenze interne all’Italia. In particolare, le promotrici del movimento hanno evidenziato il tentativo del Consiglio Europeo di mettere in discussione il testo della Convenzione di Istanbul. Questa convenzione, ratificata dall’Italia nel 2013, è stata creata per proteggere le donne da ogni forma di violenza e attuare politiche globali e coordinate. Tuttavia, la nuova versione della direttiva europea potrebbe non considerare più il reato di stupro come basato sull’assenza del consenso esplicito della vittima. Obr ha quindi deciso di tornare in piazza anche in Italia, con il patrocinio di Amref e Amnesty International Italia, per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa importante questione.

Un appuntamento di successo a Roma

Il flash mob a Roma si è svolto alle 12 in Piazza di Spagna, con la collaborazione di Differenza Donna e il patrocinio del Comune di Roma e del Municipio I Roma Centro. L’evento ha visto la partecipazione dei giovani del Molinari Art center e del liceo Dante Alighieri, con la direzione artistica di Linda Foster. Tra i presenti, c’erano la presidente di Differenza Donna Elisa Ercoli, l’assessore alle Pari Opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli, la presidente del I municipio Lorenza Bonaccorsi e Luisa Rizzitelli del coordinamento di One Billion Rising. L’appuntamento è stato un successo, con la partecipazione di molte scuole medie superiori provenienti da ogni regione d’Italia. In totale, sono stati organizzati 18 eventi negli istituti Comprensivi Siciliani e oltre 50 in altre città italiane.

In conclusione, il flash mob di One Billion Rising a Roma è stato un modo potente per dire no alla violenza sulle donne. Obr ha dimostrato ancora una volta la sua importanza nel creare consapevolezza e mobilitare le persone in tutto il mondo. La lotta contro la violenza di genere è ancora lunga, ma grazie a movimenti come Obr, siamo un passo avanti verso un futuro più sicuro e giusto per tutte le donne e le bambine.

