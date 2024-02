Bambina di 3 anni ustionata da acqua bollente: condizioni gravi

Incidente domestico a Genova: bambina di tre anni ricoverata in codice rosso

Una bambina di tre anni è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova in seguito a un grave incidente domestico. La piccola ha riportato ustioni estese sul corpo a causa della caduta di una pentola contenente acqua bollente. L’incidente ha avuto luogo intorno a mezzogiorno in una frazione del Comune di Castiglione Chiavarese, situato nella Città metropolitana di Genova. I genitori della bambina hanno prontamente allertato le autorità e sono stati tempestivamente soccorsi dai sanitari del 118 e dai volontari della croce verde, che hanno trasferito la piccola in gravi condizioni al principale ospedale pediatrico della Liguria.

Intervento immediato dei soccorritori

L’intervento rapido e coordinato dei soccorritori è stato fondamentale per garantire un tempestivo trasferimento della bambina all’ospedale specializzato. La tempestività dell’intervento ha permesso di massimizzare le possibilità di recupero della piccola, sottolineando l’importanza della prontezza e dell’efficacia delle squadre di soccorso in situazioni di emergenza. L’ospedale Gaslini, centro di riferimento per la pediatria nella regione, ha fornito le cure necessarie alla bambina per gestire le gravi ustioni riportate.

Prevenzione degli incidenti domestici

L’episodio tragico che ha coinvolto la bambina di tre anni a Genova pone l’accento sull’importanza della prevenzione degli incidenti domestici, soprattutto quando ci sono bambini piccoli in casa. È fondamentale adottare misure di sicurezza adeguate in cucina e in ogni ambiente domestico per evitare situazioni pericolose. La sorveglianza costante dei bambini e l’adozione di accorgimenti come barriere di sicurezza possono contribuire a prevenire incidenti simili, proteggendo i più piccoli da potenziali pericoli domestici.

