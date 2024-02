“Barbanti, Schubert, Perina, Cagnola e Cantarella: i protagonisti dell’intervista di Lucia Annunziata e Daniele Bellasio da Gerusalemme”

Amici e nemici – l’informazione della settimana: gli ospiti della prossima puntata

Nella prossima puntata di Amici e nemici – l’informazione della settimana, in onda su Radio24 tutti i sabati dalle 8.30 alle 10, ci saranno ospiti di grande rilievo. Il programma, condotto da Lucia Annunziata e Daniele Bellasio, avrà come ospiti Sergio Barbanti, Christian Schubert, Flavia Perina, Marta Cagnola ed Eva Cantarella.

La ricerca dell’accordo sul cessate il fuoco a Gaza

La puntata inizierà alle 8.30 con una discussione sul tema dell’accordo sul cessate il fuoco a Gaza. I conduttori parleranno con l’ambasciatore italiano in Israele, Sergio Barbanti, per fare il punto sulla situazione attuale e cercare di capire quali siano le prospettive future.

Il 74esimo Festival della Canzone Italiana e i suoi riflessi sull’attualità

Dalle 9.05, si parlerà del 74esimo Festival della Canzone Italiana, che si sta svolgendo a Sanremo. Flavia Perina del quotidiano La Stampa e Marta Cagnola di Radio 24 commenteranno l’evento e discuteranno dei suoi riflessi sull’attualità. Sarà un’occasione per analizzare il ruolo della musica e dell’intrattenimento nella società contemporanea.

Le cause e gli effetti della recessione in Germania

A partire dalle 9.30, il corrispondente in Italia per il quotidiano tedesco FAZ, Christian Schubert, risponderà a domande sulle cause e gli effetti della recessione in Germania. Sarà un’opportunità per approfondire la situazione economica del paese e capire quali siano le prospettive future.

La presentazione del libro “Contro Antigone”

In chiusura, alle 9.45 circa, ci sarà la presentazione del libro “Contro Antigone” insieme all’autrice Eva Cantarella. L’autrice, scrittrice e già docente di Istituzioni di Diritto romano e Diritto greco antico all’Università Statale di Milano, parlerà del suo ultimo lavoro e delle tematiche affrontate nel libro.

Questi sono solo alcuni degli argomenti che verranno trattati nella prossima puntata di Amici e nemici – l’informazione della settimana. Non perdete l’appuntamento per rimanere aggiornati su ciò che accade nel mondo e approfondire temi di grande interesse.

