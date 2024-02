Barbie: Margot Robbie protagonista del nuovo film a peso d’oro

Margot Robbie firma un nuovo film venduto alla Sony per 50 milioni di dollari

Margot Robbie, celebre attrice australiana, ha recentemente siglato un accordo milionario con la Sony per il suo prossimo film dopo Barbie. Il progetto, intitolato A Big Bold Beautiful Journey, è stato acquistato per la cifra record di cinquanta milioni di dollari durante l’European Foreign Market di Berlino, un evento di rilievo nell’ambito cinematografico che si tiene in concomitanza con la Berlinale.

Il copione, scritto da Seth Reiss di The Menu, vede la partecipazione dell’attore irlandese Colin Farrell. La trama del film è avvolta nel mistero, con poche indiscrezioni trapelate. Si sa solamente che si tratterà di una fantasia romantica diretta dal regista sudcoreano-americano Kogonada. Secondo una breve sinossi diffusa dalla produzione, il film racconterà “la storia di due che non si conoscono e dell’incredibile viaggio che li fa incontrare”. Alcuni dettagli aggiuntivi forniti dal sito World of Reel svelano che il protagonista, David, intraprenderà un viaggio nel tempo e nello spazio a bordo della sua Volkswagen Passat, incontrando Sarah e esplorando passato e futuro insieme.

Le riprese del film, previste per questa primavera in California, si preannunciano come un evento molto atteso nel mondo del cinema, considerando il successo strepitoso di Margot Robbie come attrice e produttrice. La sua partecipazione a un progetto così ambizioso non fa che confermare la sua posizione di stella di prima grandezza nell’industria cinematografica internazionale. La Sony ha sbaragliato una forte concorrenza per aggiudicarsi i diritti di distribuzione del film, dimostrando grande fiducia nel potenziale di questa nuova produzione.

Tom Rothman, presidente e Ceo del Motion Picture Group di Sony, ha espresso entusiasmo riguardo al progetto: “Ogni tanto in questo mestiere leggi un copione così speciale e originale che ti fa volare fino all’ultima pagina. Quello di Seiss è uno di questi copioni, mentre il cast con Margot e Colin e la superba regia di Kogonada lo rendono un progetto mandato dal cielo. Pensiamo che il pubblico abbia fame di originalità e ci consideriamo fortunati per essercelo aggiudicato”.

