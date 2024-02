Seduzione al Karkadè: La Nuova Creazione di Barbie Tozzi per San Valentino

In occasione di San Valentino, la rinomata chef privata Barbie Tozzi ha sorpreso tutti con una nuova creazione culinaria. Con la sua consueta creatività, ha ideato una ricetta unica, che unisce arte e cucina, per rendere questa festa ancora più speciale.

La sua ultima invenzione è una sfoglia dal gusto avvolgente e dal colore vibrante, ottenuta grazie all’uso del carcadè, una pianta dalle proprietà benefiche e dal sapore intenso. Questo ingrediente insolito può essere abbinato a verdure, pesce o entrambi, per creare un piatto sorprendente e irresistibile.

La passione di Barbie Tozzi per l’arte culinaria si riflette nel suo ricettario “5 STARS MENU”, pubblicato nel 2022. Questo libro contiene esclusivamente ricette originali, create appositamente per alcuni artisti di fama internazionale, come Mario Biondi, Davide Dudu Morandi dei Modena City Ramblers, Sylvie Lubamba e Nicole Orlando.

L’ispirazione per la nuova creazione di Barbie è nata durante una visita medica, quando ha avvertito l’aroma del carcadè. Dopo una rapida ricerca, ha scoperto che questo ingrediente non era mai stato utilizzato in cucina in modo così innovativo. Così, ha deciso di sperimentare e incorporare il carcadè nella sua sfoglia, conferendo al piatto un sapore unico e un colore accattivante.

La ricetta che ha dato vita a questa nuova creazione è stata presentata il 11 febbraio 2024 ed è intitolata “Farfalle al Karkadé con Spinaci e Pinoli”. Barbie descrive il piatto come un’esplosione di sapori e colori:

“Dopo vari tentativi, sono giunta a un risultato soddisfacente. Tutto è iniziato durante una visita medica, quando ho avvertito l’odore del Karkadé. Lo adoro, ma sembrava una novità dopo tanto tempo. Ne ho avuto subito voglia e ho deciso di prepararlo. Guardando il colore, ho cercato una ricetta con il carcadè nella sfoglia, ma nulla. Esiste solo come condimento, ma io sono la prima a inserirlo nella pasta.”

La sfoglia ottenuta da Barbie è il risultato di numerosi esperimenti e perfezionamenti. Ha impastato la farina con un infuso concentrato di carcadè e ha cotto direttamente le farfalle nel carcadè salato per ottenere un colore intenso e un sapore persistente.

Il piatto si completa con una deliziosa combinazione di spinaci saltati con aglio e peperoncino, che si fondono armoniosamente con i pinoli. Per un tocco ancora più seducente, si può sostituire la tradizionale spolverata di parmigiano con una tartare di gambero rosso crudo. Il risultato è un sapore unico, irriverente ma piacevole, che si presta perfettamente per celebrare San Valentino o altre occasioni speciali.

La creatività e l’innovazione di Barbie Tozzi continuano a stupire e a conquistare il palato di chiunque abbia la fortuna di assaggiare le sue creazioni culinarie. Con la sua passione per l’arte e la cucina, riesce a trasformare ogni piatto in un’esperienza sensoriale unica e indimenticabile.

