Barocco DiVino 2025: oltre 40 produttori del Lazio a Palazzo Chigi per l’evento enogastronomico dell’anno

Ultimo aggiornamento il 1 Dicembre 2025 by Emiliano Belmonte

Il 5 e 6 dicembre 2025 Ariccia celebra vino, arte e tradizione nelle sale barocche di Palazzo Chigi

Tutto è pronto ad Ariccia per la nuova edizione di Barocco DiVino 2025, l’evento dedicato ai vini del Lazio e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, in programma venerdì 5 e sabato 6 dicembre 2025 nelle splendide sale affrescate di Palazzo Chigi, autentico capolavoro architettonico del Barocco romano.

La manifestazione, promossa dal Comune di Ariccia con il Sindaco Gianluca Staccoli e l’Assessore alle Attività Produttive Barbara Calandrelli, gode del patrocinio della Regione Lazio e di Arsial, e rientra nel cartellone ufficiale “Castelli Romani – Città del Vino 2025”. Un appuntamento che conferma la volontà dell’Amministrazione di valorizzare cultura, tradizione e identità produttiva del territorio.

Un viaggio nel gusto: oltre 40 produttori da tutta la Regione Lazio

Vini autoctoni, nazionali e internazionali nelle sale storiche di Palazzo Chigi

Alla sua prima edizione, Barocco DiVino ospiterà più di 40 produttori laziali, presenti con vini provenienti da vitigni autoctoni – come Cesanese, Malvasia Puntinata e Bellone – accanto a varietà nazionali e internazionali.

Un percorso sensoriale che unisce storia, qualità e innovazione, e che testimonia la crescente attenzione verso le produzioni d’eccellenza del Lazio.

Accanto ai vini, i visitatori potranno scoprire antiche ricette del territorio, prodotti tipici e specialità gastronomiche, acquistabili direttamente dai produttori durante entrambe le giornate.

Arte e vino: il cuore dell’esperienza Barocco DiVino 2025

L’evento nasce dall’idea di creare un dialogo tra arte e vino, valorizzando la magnificenza delle sale barocche di Palazzo Chigi, location iconica del territorio e set di capolavori cinematografici.

Oltre ai banchi d’assaggio, il programma propone:

show cooking territoriali

visite guidate a “La presa di Cristo” di Caravaggio

a “La presa di Cristo” di Caravaggio spettacoli e stornelli romaneschi

sfilata di abiti barocchi originali

performance enoculturali e appuntamenti musicali

Una celebrazione completa delle eccellenze laziali, della cultura enogastronomica e dell’arte barocca.

Programma completo Barocco DiVino 2025

Venerdì 5 dicembre

Ore 17.00 – Saluti istituzionali del Sindaco Gianluca Staccoli e dell’Assessore Barbara Calandrelli – Sala Quadrata

– Saluti istituzionali del Sindaco Gianluca Staccoli e dell’Assessore Barbara Calandrelli – Sala Quadrata Ore 18.00 – Visita guidata: “La presa di Cristo” di Caravaggio e le sale barocche di Palazzo Chigi

– Visita guidata: “La presa di Cristo” di Caravaggio e le sale barocche di Palazzo Chigi Ore 18.00 – Show Cooking: “Le Fraschette vanno in scena: la cacio e pepe e i vini del territorio” – Sommelier Cristina Santini – Sala Quadrata

– Show Cooking: “Le Fraschette vanno in scena: la cacio e pepe e i vini del territorio” – Sommelier Cristina Santini – Sala Quadrata Ore 19.30 – Apertura banchi d’assaggio

– Apertura banchi d’assaggio Ore 20.30 – Stornelli romaneschi con Ilario Belli, in arte Sor Ponentino

Sabato 6 dicembre

Ore 16.00 – Visita guidata

– Visita guidata Ore 17.00 – Seconda visita guidata

– Seconda visita guidata Ore 18.00 – Apertura banchi d’assaggio

– Apertura banchi d’assaggio Ore 20.30 – Sfilata di abiti barocchi originali dell’atelier & academy FedeMorgana (Marotta Mondolfo – PU)

– Sfilata di abiti barocchi originali dell’atelier & academy (Marotta Mondolfo – PU) Ore 21.00 – Spettacolo enoculturale “Il Verso del Vino” con l’attrice Giada Prandi e il compositore Stefano Switala – Sala Quadrata

Biglietti, orari e informazioni utili

🕒 ORARI DI APERTURA

Venerdì 5 dicembre: dalle 19.00 alle 23.00

dalle alle Sabato 6 dicembre: dalle 18.00 alle 24.00

BIGLIETTI

È possibile saltare la fila e prenotare pacchetti e degustazioni online al link:

👉 https://www.tickettailor.com/events/innovaaps/1926532

I biglietti saranno acquistabili anche in loco durante la manifestazione.

Parcheggi

Per il pubblico sarà disponibile il Parcheggio Bernini, situato sotto il ponte monumentale. L’ascensore adiacente, gratuito per l’occasione, permetterà di raggiungere comodamente Palazzo Chigi.

Perché partecipare a Barocco DiVino 2025

Barocco DiVino 2025 rappresenta uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi nel Lazio: un evento che unisce vino, cultura, arte e territorio in una cornice scenografica unica.

Perfetto per:

appassionati di vino e gastronomia

turisti e curiosi

famiglie e gruppi di amici

professionisti del settore enologico

Due giorni dedicati alla scoperta delle eccellenze laziali dentro uno dei palazzi barocchi più affascinanti d’Italia.