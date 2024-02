Bassino vince, Brignone seconda: doppietta Italia a Crans Montana

Doppietta Italiana a Crans Montana: Bassino e Brignone sul podio

Marta Bassino trionfa nella discesa libera di Crans Montana, regalando all’Italia una prestigiosa vittoria nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Con un tempo di 1’26”84, Bassino conquista la sua prima vittoria in carriera in questa specialità, dimostrando tutto il suo talento sulle nevi svizzere.

In un’affermazione di forza e tecnica, Federica Brignone si piazza al secondo posto, a soli 54 centesimi dalla compagna di squadra, con un tempo di 1’27”38. La doppietta italiana è un risultato straordinario che sottolinea l’eccellenza delle atlete azzurre e la solidità del team italiano di sci alpino.

Lara Gut-Behrami terza, Pirovano quinta: giornata da incorniciare per l’Italia

La svizzera Lara Gut-Behrami si posiziona al terzo posto con un tempo di 1’27”95, a poco più di un secondo dalla vetta. Nonostante la concorrenza agguerrita, le atlete italiane dimostrano il loro valore con Laura Pirovano che si piazza al quinto posto con un tempo di 1’28”08, alle spalle della bosniaca Elvedina Muzaferija.

Celebrazione e orgoglio per le atlete azzurre

La doppietta di Marta Bassino e Federica Brignone a Crans Montana è un trionfo per lo sci alpino italiano, un momento di grande orgoglio e celebrazione per le atlete azzurre e per tutto il team. L’Italia conferma la sua presenza ai vertici della Coppa del Mondo femminile di sci alpino, dimostrando una volta ancora il talento e la determinazione delle sue campionesse.

