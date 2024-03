Be Karl Lagerfeld: Il Genio della Moda Rivive su Disney+ - Occhioche.it

Un Viaggio nell’Iconica Vita di Karl Lagerfeld

Disney+ ha svelato il primo trailer di “Becoming Karl Lagerfeld”, una miniserie biografica dedicata al celebre stilista e fotografo, in arrivo sulla piattaforma di streaming il 7 giugno 2024. L’anteprima ci catapulta nel cuore della vita di Karl Lagerfeld, guidata dall’interpretazione magistrale dell’attore tedesco-spagnolo, Daniel Brühl, nel ruolo del protagonista.

Daniel Brühl: La Trasformazione nel Genio della Moda

Conosciuto per la sua versatilità e talento, Daniel Brühl ha cesellato un’eccezionale carriera a Hollywood, regalandoci interpretazioni indimenticabili in film come “Rush”, “Good Bye, Lenin!”, “Captain America: Civil War” e “Bastardi senza gloria”. Nell’emozionante trailer, lo vediamo incarnare lo spirito di Lagerfeld, sfoggiando l’iconica coda di cavallo che ha contraddistinto lo stile del leggendario stilista.

Il Viaggio di Lagerfeld verso la Vetta della Moda Mondiale

“Becoming Karl Lagerfeld” trae ispirazione dal best-seller “Kaiser Karl” di Raphaëlle Bacqué, tracciando il percorso straordinario dello stilista tedesco fino alla prestigiosa direzione creativa di Fendi e Chanel. La serie rivela gli intricati legami di Lagerfeld con personaggi chiave come Jacques de Bascher, interpretato da Théodore Pellerin, nonché la rivalità con il collezionista di successo Yves Saint Laurent, incarnato da Arnaud Valois, e la collaborazione con Pierre Bergé, suo socio in affari, interpretato da Alex Lutz. Il cast si arricchisce con la presenza di Agnès Jaoui nei panni della visionaria fondatrice di Chloé, Gabrielle Aghion, figura fondamentale nella straordinaria carriera di Lagerfeld.

Un Mondo di Icone: Personaggi Storici nella Vita di Lagerfeld

Accanto al magnifico cast, la serie vanta l’apparizione di importanti figure del mondo dell’arte e della moda. Paloma Picasso, interpretata da Jeanne Damas, Andy Warhol, magistralmente portato sullo schermo da Paul Spera, la leggendaria Marlene Dietrich, interpretata da Sunnyi Melles, e Loulou de La Falaise, impersonata da Claire Laffut, arricchiscono il racconto creando un affresco coinvolgente nella vita di Lagerfeld.

Una Collaborazione di Successo Dietro le Quinte

“Becoming Karl Lagerfeld” è frutto della geniale mente di Christophe Riandee e della produzione di Isabelle Degeorges per Gaumont, insieme a de Crémiers per Jour Premier. I talentuosi registi Jérôme Salle e Audrey Estrougo hanno dato vita alla serie, offrendo una visione unica attraverso gli episodi. La sceneggiatura, curata da Isaure Pisani-Ferry insieme a Jennifer Have e Raphaëlle Bacqué, completa la magistrale realizzazione di questo straordinario progetto televisivo.

In un viaggio coinvolgente nel mondo della moda e dell’arte, “Becoming Karl Lagerfeld” si candida a diventare un capolavoro televisivo che catturerà l’attenzione degli spettatori, raccontando la straordinaria vita di uno dei più grandi icone della moda di tutti i tempi.