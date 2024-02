Beautiful oggi, anticipazioni e trama del 28 febbraio 2024

Il mondo di Beautiful si anima ancora una volta con l’episodio in onda oggi, offrendo agli spettatori una nuova tappa emozionante della soap opera statunitense. Questa settimana, dal 26 febbraio al 2 marzo, Canale 5 continua a regalare momenti di suspense, passione e intrighi attraverso le puntate inedite della serie.

Il triangolo amoroso tra **Hope, Paris e Thomas

Nell’episodio di oggi, gli spettatori vengono catapultati nel triangolo amoroso tra Hope, Paris e Thomas. Mentre Paris e Hope sorprendono Thomas nel suo ufficio in uno scenario scabroso, la tensione e l’attrazione sono palpabili. Nonostante il passato complicato tra di loro, Hope non riesce a negare l’attrazione che prova per Thomas. La sua presenza seminuda mette in luce emozioni sopite e un desiderio che potrebbe risvegliare vecchi sentimenti. Nel frattempo, Thomas gode dei frutti del suo successo manipolando gli affetti familiari e consolidando il suo potere nella vita di Ridge e Brooke.

Dove guardare Beautiful in streaming e repliche

Per gli appassionati che si sono persi l’episodio di oggi, esiste la possibilità di recuperarlo attraverso la piattaforma di streaming Mediaset Infinity. Questo servizio offre la visione in diretta e on demand degli episodi, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. La semplice creazione di un account permette agli spettatori di accedere a tutto il mondo di Beautiful e immergersi nelle vicende dei suoi personaggi affascinanti. Mentre la replica dell’episodio è programmata su La5 durante la settimana, garantendo a tutti gli interessati la possibilità di rivivere i momenti salienti della serie quando preferiscono.