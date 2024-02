Beer&Food Attraction: il meeting delle filiere dell’eating out a Rimini

Beer&Food Attraction: L’Evento che Celebra l’Eccellenza del Settore Alimentare e della Mixology

Beer&Food Attraction – The Eating Out Experience Show è pronto a prendere il via per la sua 9a edizione, insieme a BBTech expo e all’International Horeca Meeting di Italgrob, presso la fiera di Rimini dal 18 al 20 febbraio. Questo evento unico mette in mostra le eccellenze birrarie italiane e internazionali, i soft drink e il mondo in costante crescita della Mixology, insieme alle proposte food che riflettono le nuove tendenze di consumo fuori casa.

Oltre 600 brand espositori provenienti da 16 Paesi, tra cui Germania, Belgio, Spagna e Regno Unito, si riuniranno in 14 padiglioni, rendendo l’evento sempre più internazionale grazie alla collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Agenzia Ice. La presenza di 125 buyer esteri da 40 Paesi, come Canada, Spagna, Estonia, Danimarca e Svezia, conferma l’appeal globale dell’evento.

Cerimonia di Apertura e Partecipanti di Prestigio

La cerimonia di apertura, in programma per il 18 febbraio, vedrà la presenza di Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, insieme a vari ospiti illustri come Maurizio Ermeti, Emma Petitti, Jamil Sadegholvaad, Antonio Portaccio, Alfredo Pratolongo, Vittorio Ferraris, Rocco Pozzulo e Aldo Maria Cursano. Sarà un’occasione per dare il via a eventi come il contest ‘Ragazzi Speciali’ e i Campionati della cucina italiana della Fic, che attirano l’attenzione di appassionati e professionisti del settore.

Beer&Food Attraction offre 5 diverse arene tematiche, tra cui l’Innovation District e spazi dedicati a Mixology Circus, tecnologie birrarie, cucina italiana e pizza. Questi spazi offrono talk, workshop, premiazioni e competizioni che valorizzano l’arte della miscelazione, le nuove tecnologie nel settore birrario e le eccellenze culinarie italiane.

Crescita e Tendenze del Settore Alimentare e delle Bevande

L’evento a Rimini rappresenta un’importante vetrina per le filiere dell’eating out, evidenziando la crescita del settore della birra che ha generato 124mila posti di lavoro e il proliferare dei microbirrifici in Italia. La panoramica sul quick service restaurant rivela un aumento delle presenze nel 2023, in linea con la ripresa dei consumi fuori casa. Settori come ristoranti, bar e pizzerie stanno registrando una crescita significativa, con un numero sempre maggiore di nuove aperture.

Beer&Food Attraction abbraccia l’intero mondo delle bevande, inclusi settori in crescita come le acque e le bibite analcoliche ‘sugar free’. Le acque hanno registrato un aumento del 8% nella produzione rispetto al 2022, mentre le bibite analcoliche senza zucchero stanno guadagnando popolarità, con un incremento del consumo medio del 16% nell’ultimo decennio, rispetto a quelle zuccherate.

Questo evento unico rappresenta un’opportunità imperdibile per esplorare le ultime tendenze e innovazioni nel mondo dell’alimentazione e delle bevande, unendo tradizione, qualità e creatività in un’unica esperienza coinvolgente e stimolante.

