Belen attacca Elio, Spinalbese reagisce. Retroscena e tensioni.

Belen Rodriguez torna single: Elio Lorenzoni scompare nel nulla

La famosa modella Belen Rodriguez è tornata single dopo la fine della sua relazione con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Durante un viaggio di lavoro a Dubai, Belen è apparsa da sola, senza alcuna traccia di Lorenzoni. Recentemente, la showgirl argentina ha lanciato un messaggio indiretto (o forse non così indiretto) all’imprenditore, che sembra dire: “Ho aperto gli occhi e ho deciso di chiudere”. Nel frattempo, un altro suo ex, Antonino Spinalbese, con cui ha una figlia di nome Luna Marì, sembra averla provocata dopo che Belen ha minacciato di querelarlo. Con Belen, non ci si annoia mai.

Belen apre gli occhi e Lorenzoni scompare nel nulla

Durante questi giorni, migliaia di fan di Belen hanno chiesto notizie di Elio Lorenzoni su Instagram, ma la modella ha scelto di mantenere un silenzio assoluto. Tuttavia, Belen ha risposto a un utente che le ha scritto “viaggia che ti passa”, riferendosi chiaramente alle ferite d’amore. La risposta di Belen è stata: “Viaggia che apri gli occhi”, un messaggio forte e chiaro indirizzato a Lorenzoni. Sembrerebbe che Belen abbia finalmente preso una decisione e abbia deciso di chiudere definitivamente con lui. Addio. Amen!

Antonino Spinalbese e i segreti custoditi gelosamente

Passiamo ora ad Antonino Spinalbese, ex concorrente del Grande Fratello Vip. A fine dicembre, lui e Belen hanno avuto una pubblica e accesa discussione riguardo alla gestione della loro figlia Luna Marì. Recentemente, Spinalbese si è recato alla Casa Vinicola Zonin e ha condiviso una frase che sembrava adattarsi perfettamente alla sua situazione personale sulle sue storie di Instagram. “La classe è quando hai molto da dire ma scegli di stare in silenzio”, recitava il messaggio proposto dallo spezzino.

Questo è lo stesso approccio che l’hairstylist ha adottato quando si è scontrato con Belen qualche settimana fa. Ha lasciato intendere di avere molte storie da raccontare sul comportamento di Belen, ma ha sempre preferito tacere per mantenere la pace. Sembra che continuerà su questa linea, anche se a volte sembra lasciarsi prendere dalla voglia di ricordare a tutti che ha delle verità scomode custodite nel cassetto.

